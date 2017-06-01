Here’s The Official List Of Payless Stores That Are Closing Next

Image courtesy of JeepersMedia

June 1, 2017 3:23 pm EDT By

While Payless ShoeSource is waiting to hear back from the court and its landlords about more than 400 stores that it may close without a break on rent, the discount shoe chain has released a list of 112 stores that definitely are closing next.

The chain filed for Chapter 11 bankruptcy at the beginning of April, closing 400 of its approximately 4,000 stores at that time. As consumers do less apparel shopping in malls, the chain no longer needs as many stores as it once did. Will shoppers bother to drive a few miles to the next mall over to buy their Chuck Taylor-style sneakers after their nearest store closes? The management of Payless hopes so.

Here are those 112 stores slated for closure. If your nearest store isn’t on this list but was on the possible closure list last week, it’s still under negotiation and may or may not stay open.

Location Town State
9256 PARKWAY EAST BIRMINGHAM AL
8319 ROGERS AVE FORT SMITH AR
10101 MABLEVALE PLAZA DRIVE LITTLE ROCK AR
202 ARKANSAS BLVD TEXARKANA AR
1615 E INDIAN SCHOOL RD STE E PHOENIX AZ
8940 E TALKING STICK WAY SCOTTSDALE AZ
4140 E 22ND ST TUCSON AZ
2440 SAND CREEK ROAD BRENTWOOD CA
2310 CALIFORNIA AVE CORONA CA
700 N MAIN ST CORONA CA
1255 E MAIN ST EL CAJON CA
3172 E TULARE AVE FRESNO CA
6845 CAMINO ARROYO 60 GILROY CA
11825 HAWTHORNE BLVD HAWTHORNE CA
4160 HIGHLAND AVENUE SUITE 7 HIGHLAND CA
9842 ADAMS HUNTINGTON BEACH CA
3282 E ANAHEIM ST LONG BEACH CA
536 E MANCHESTER AVE LOS ANGELES CA
1822 W OLIVE AVE MERCED CA
2601 OAKDALE RD STE A MODESTO CA
3900 SISK ROAD MODESTO CA
30606 SANTA MARGARITA PKWY RANCHO SANTA MARGARI CA
681 E FOOTHILL BLVD RIALTO CA
5095 STOCKTON BLVD SACRAMENTO CA
1010A BLOSSOM HILL RD SAN JOSE CA
1150 S BRISTOL ST SANTA ANA CA
701 S HARBOR BLVD SANTA ANA CA
627 STATE ST SANTA BARBARA CA
1215 SANGUINETTI ROAD SONORA CA
1780 DECOTO RD BLDG F UNION CITY CA
17080 BEAR VALLEY ROAD VICTORVILLE CA
1841 UNIVERSITY DRIVE VISTA CA
771 IKEA COURT SUITE 140 WEST SACRAMENTO CA
6850 W 12TH AVE HIALEAH FL
6600 INTERNATIONAL DRIVE ORLANDO FL
400 BATTLEFIELD PKY FORT OGLETHORPE GA
5445 FAIRINGTON RD LITHONIA GA
45-480 KANEOHE BAY DRIVE B17 KANEOHE HI
1196 W BOUGHTON BOLINGBROOK IL
102 BROADVIEW VILLAGE SQUARE S BROADVIEW IL
2800 N MILWAUKEE AVE CHICAGO IL
2909 W ADDISON ST CHICAGO IL
4547 N BROADWAY CHICAGO IL
4755 W CERMAK RD CICERO IL
3190 N WATER STREET DECATUR IL
1C CLOCKTOWER PLAZA ELGIN IL
3255 BROADWAY QUINCY IL
6096 BROADWAY MERRILLVILLE IN
227 E MCGALLIARD RD MUNCIE IN
1900 NORTH JOHNSON DERBY KS
2570 S BROADWAY ST WICHITA KS
3928 7TH STREET RD SHIVELY KY
1715 ELTON ROAD JENNINGS LA
4325 VETERANS MEMORIAL BLVD METAIRIE LA
715 CRESCENT ST BROCKTON MA
786 DUDLEY ST DORCHESTER MA
1534 HANCOCK ST # 38 QUINCY MA
12850 MICHIGAN AVENUE DEARBORN MI
3210 E MICHIGAN AVENUE JACKSON MI
32107 JOHN R RD MADISON HEIGHTS MI
688 HIGHWAY 6 EAST BATESVILLE MS
408 E SUNFLOWER RD CLEVELAND MS
615 WEST PARK AVE GREENWOOD MS
2243 HIGHWAY 15 N LAUREL MS
2601 LAWNDALE DR GREENSBORO NC
1705 WILDWOOD BLVD RIO GRANDE NJ
2270 MAIN STREET NW LOS LUNAS NM
459 FULTON ST # 461 BROOKLYN NY
1713 CHURCH AVENUE BROOKLYN NY
3964 VINEYARD DR DUNKIRK NY
3122 FARRINGTON ST FLUSHING NY
71 FOREST AVENUE GLEN COVE NY
3137 MAIN ST MOHEGAN LAKE NY
62 E MAIN ST SMITHTOWN NY
4071 LEE RD CLEVELAND OH
71 S SPRINGBORO PIKE MIAMISBURG OH
2332 GALLIA STREET PORTSMOUTH OH
820 ARLINGTON CTR ADA OK
2724 S TELEPHONE RD MOORE OK
5924 SW 3RD ST OKLAHOMA CITY OK
1413 W I240 SERVICE RD OKLAHOMA CITY OK
3815 DEVONSHIRE AVE NE SALEM OR
1836 E. RIDGE PIKE STE # 104 ROYERSFORD PA
500 CARR 693 DORADO PR
CALLE FORTALEZA 254 SAN JUAN PR
465 N GERMANTOWN PARKWAY CORDOVA TN
500 HIGHWAY 46 S DICKSON TN
2700 LAKE RD DYERSBURG TN
210 CENTRAL EXPRESSWAY SOUTH ALLEN TX
1064 FM 802 BROWNSVILLE TX
500 S EL PASO ST EL PASO TX
7845 N MESA ST EL PASO TX
3310 MANSFIELD HWY FORT WORTH TX
5986 BROADWAY BLVD GARLAND TX
2001 KATY MILLS BLVD SUITE Q KATY TX
2400 E SAUNDERS ST LAREDO TX
4324 NORTH CONWAY PALMHURST TX
2650 PEARLAND PARKWAY SUITE 12 PEARLAND TX
5049 NORTH CENTRAL EXPWY PLANO TX
824 STEGER TOWN DR ROCKWALL TX
8223 MARBACH ROAD SAN ANTONIO TX
100 S ZARZAMORA ST STE 208 SAN ANTONIO TX
11915 PERRIN BEITEL RD SAN ANTONIO TX
3030 E MAIN ST UVALDE TX
8353 LEESBURG PIKE VIENNA VA
751 HILLTOP NORTH SHOPPING CEN VIRGINIA BEACH VA
4640 MONTICELLO AVE WILLIAMSBURG VA
16929 SE 270TH PLACE COVINGTON WA
14991 N KELSEY ST MONROE WA
2401 W WELLESLEY AVE SPOKANE WA
6400 N 76TH ST MILWAUKEE WI
1925 S KOELLER STREET OSHKOSH WI

 

Previous Walmart Employees Now Delivering Packages To Your Front Door
Next Out-Of-Order Birth Control Pills Not Great At Preventing Pregnancy, Prompt Recall