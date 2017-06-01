Here’s The Official List Of Payless Stores That Are Closing Next

Here’s The Official List Of Payless Stores That Are Closing NextImage courtesy of JeepersMedia
While Payless ShoeSource is waiting to hear back from the court and its landlords about more than 400 stores that it may close without a break on rent, the discount shoe chain has released a list of 112 stores that definitely are closing next.
The chain filed for Chapter 11 bankruptcy at the beginning of April, closing 400 of its approximately 4,000 stores at that time. As consumers do less apparel shopping in malls, the chain no longer needs as many stores as it once did. Will shoppers bother to drive a few miles to the next mall over to buy their Chuck Taylor-style sneakers after their nearest store closes? The management of Payless hopes so.
Here are those 112 stores slated for closure. If your nearest store isn’t on this list but was on the possible closure list last week, it’s still under negotiation and may or may not stay open.
|Location
|Town
|State
|9256 PARKWAY EAST
|BIRMINGHAM
|AL
|8319 ROGERS AVE
|FORT SMITH
|AR
|10101 MABLEVALE PLAZA DRIVE
|LITTLE ROCK
|AR
|202 ARKANSAS BLVD
|TEXARKANA
|AR
|1615 E INDIAN SCHOOL RD STE E
|PHOENIX
|AZ
|8940 E TALKING STICK WAY
|SCOTTSDALE
|AZ
|4140 E 22ND ST
|TUCSON
|AZ
|2440 SAND CREEK ROAD
|BRENTWOOD
|CA
|2310 CALIFORNIA AVE
|CORONA
|CA
|700 N MAIN ST
|CORONA
|CA
|1255 E MAIN ST
|EL CAJON
|CA
|3172 E TULARE AVE
|FRESNO
|CA
|6845 CAMINO ARROYO 60
|GILROY
|CA
|11825 HAWTHORNE BLVD
|HAWTHORNE
|CA
|4160 HIGHLAND AVENUE SUITE 7
|HIGHLAND
|CA
|9842 ADAMS
|HUNTINGTON BEACH
|CA
|3282 E ANAHEIM ST
|LONG BEACH
|CA
|536 E MANCHESTER AVE
|LOS ANGELES
|CA
|1822 W OLIVE AVE
|MERCED
|CA
|2601 OAKDALE RD STE A
|MODESTO
|CA
|3900 SISK ROAD
|MODESTO
|CA
|30606 SANTA MARGARITA PKWY
|RANCHO SANTA MARGARI
|CA
|681 E FOOTHILL BLVD
|RIALTO
|CA
|5095 STOCKTON BLVD
|SACRAMENTO
|CA
|1010A BLOSSOM HILL RD
|SAN JOSE
|CA
|1150 S BRISTOL ST
|SANTA ANA
|CA
|701 S HARBOR BLVD
|SANTA ANA
|CA
|627 STATE ST
|SANTA BARBARA
|CA
|1215 SANGUINETTI ROAD
|SONORA
|CA
|1780 DECOTO RD BLDG F
|UNION CITY
|CA
|17080 BEAR VALLEY ROAD
|VICTORVILLE
|CA
|1841 UNIVERSITY DRIVE
|VISTA
|CA
|771 IKEA COURT SUITE 140
|WEST SACRAMENTO
|CA
|6850 W 12TH AVE
|HIALEAH
|FL
|6600 INTERNATIONAL DRIVE
|ORLANDO
|FL
|400 BATTLEFIELD PKY
|FORT OGLETHORPE
|GA
|5445 FAIRINGTON RD
|LITHONIA
|GA
|45-480 KANEOHE BAY DRIVE B17
|KANEOHE
|HI
|1196 W BOUGHTON
|BOLINGBROOK
|IL
|102 BROADVIEW VILLAGE SQUARE S
|BROADVIEW
|IL
|2800 N MILWAUKEE AVE
|CHICAGO
|IL
|2909 W ADDISON ST
|CHICAGO
|IL
|4547 N BROADWAY
|CHICAGO
|IL
|4755 W CERMAK RD
|CICERO
|IL
|3190 N WATER STREET
|DECATUR
|IL
|1C CLOCKTOWER PLAZA
|ELGIN
|IL
|3255 BROADWAY
|QUINCY
|IL
|6096 BROADWAY
|MERRILLVILLE
|IN
|227 E MCGALLIARD RD
|MUNCIE
|IN
|1900 NORTH JOHNSON
|DERBY
|KS
|2570 S BROADWAY ST
|WICHITA
|KS
|3928 7TH STREET RD
|SHIVELY
|KY
|1715 ELTON ROAD
|JENNINGS
|LA
|4325 VETERANS MEMORIAL BLVD
|METAIRIE
|LA
|715 CRESCENT ST
|BROCKTON
|MA
|786 DUDLEY ST
|DORCHESTER
|MA
|1534 HANCOCK ST # 38
|QUINCY
|MA
|12850 MICHIGAN AVENUE
|DEARBORN
|MI
|3210 E MICHIGAN AVENUE
|JACKSON
|MI
|32107 JOHN R RD
|MADISON HEIGHTS
|MI
|688 HIGHWAY 6 EAST
|BATESVILLE
|MS
|408 E SUNFLOWER RD
|CLEVELAND
|MS
|615 WEST PARK AVE
|GREENWOOD
|MS
|2243 HIGHWAY 15 N
|LAUREL
|MS
|2601 LAWNDALE DR
|GREENSBORO
|NC
|1705 WILDWOOD BLVD
|RIO GRANDE
|NJ
|2270 MAIN STREET NW
|LOS LUNAS
|NM
|459 FULTON ST # 461
|BROOKLYN
|NY
|1713 CHURCH AVENUE
|BROOKLYN
|NY
|3964 VINEYARD DR
|DUNKIRK
|NY
|3122 FARRINGTON ST
|FLUSHING
|NY
|71 FOREST AVENUE
|GLEN COVE
|NY
|3137 MAIN ST
|MOHEGAN LAKE
|NY
|62 E MAIN ST
|SMITHTOWN
|NY
|4071 LEE RD
|CLEVELAND
|OH
|71 S SPRINGBORO PIKE
|MIAMISBURG
|OH
|2332 GALLIA STREET
|PORTSMOUTH
|OH
|820 ARLINGTON CTR
|ADA
|OK
|2724 S TELEPHONE RD
|MOORE
|OK
|5924 SW 3RD ST
|OKLAHOMA CITY
|OK
|1413 W I240 SERVICE RD
|OKLAHOMA CITY
|OK
|3815 DEVONSHIRE AVE NE
|SALEM
|OR
|1836 E. RIDGE PIKE STE # 104
|ROYERSFORD
|PA
|500 CARR 693
|DORADO
|PR
|CALLE FORTALEZA 254
|SAN JUAN
|PR
|465 N GERMANTOWN PARKWAY
|CORDOVA
|TN
|500 HIGHWAY 46 S
|DICKSON
|TN
|2700 LAKE RD
|DYERSBURG
|TN
|210 CENTRAL EXPRESSWAY SOUTH
|ALLEN
|TX
|1064 FM 802
|BROWNSVILLE
|TX
|500 S EL PASO ST
|EL PASO
|TX
|7845 N MESA ST
|EL PASO
|TX
|3310 MANSFIELD HWY
|FORT WORTH
|TX
|5986 BROADWAY BLVD
|GARLAND
|TX
|2001 KATY MILLS BLVD SUITE Q
|KATY
|TX
|2400 E SAUNDERS ST
|LAREDO
|TX
|4324 NORTH CONWAY
|PALMHURST
|TX
|2650 PEARLAND PARKWAY SUITE 12
|PEARLAND
|TX
|5049 NORTH CENTRAL EXPWY
|PLANO
|TX
|824 STEGER TOWN DR
|ROCKWALL
|TX
|8223 MARBACH ROAD
|SAN ANTONIO
|TX
|100 S ZARZAMORA ST STE 208
|SAN ANTONIO
|TX
|11915 PERRIN BEITEL RD
|SAN ANTONIO
|TX
|3030 E MAIN ST
|UVALDE
|TX
|8353 LEESBURG PIKE
|VIENNA
|VA
|751 HILLTOP NORTH SHOPPING CEN
|VIRGINIA BEACH
|VA
|4640 MONTICELLO AVE
|WILLIAMSBURG
|VA
|16929 SE 270TH PLACE
|COVINGTON
|WA
|14991 N KELSEY ST
|MONROE
|WA
|2401 W WELLESLEY AVE
|SPOKANE
|WA
|6400 N 76TH ST
|MILWAUKEE
|WI
|1925 S KOELLER STREET
|OSHKOSH
|WI