Here Are The 81 Stores Payless ShoeSource Wants To Close Next

Here Are The 81 Stores Payless ShoeSource Wants To Close NextImage courtesy of Mike Mozart
Payless ShoeSource is the nation’s leading provider of shoes that look just enough like Chuck Taylor All-Stars but that are buy one, get one free. The chain is now in Chapter 11 bankruptcy, hoping to trim its store fleet and its substantial debt. In a recent court filing, the chain listed 81 more locations that it may or may not close, pending negotiations with its landlords.
This is a preliminary list of stores where the company hasn’t been able to negotiate a good enough rent concession yet, and it’s asking for permission from the bankruptcy court to close these stores if it isn’t able to reach an agreement.
These stores would be on top of the 400 that closed shortly after the bankruptcy filing, and the 112 stores that will definitely be closing next. That list of locations can be found here.
There will be a hearing on the proposed closings on June 21, according to court documents [PDF]. Expect an official announcement sometime after that if your store is indeed closing.
|Town
|State
|Address
|Mall
|FLAGSTAFF
|AZ
|2700 WOODLANDS VILLAGE BLVD
|WOODLAND VILLAGE SHOPPING CENTER
|BUENA PARK
|CA
|7540 ORANGETHORPE AVENUE 700 BOSTON RD
|THE SHOPS AT BUENA PARK
|COMPTON
|CA
|186 E COMPTON BLVD
|COMPTON TOWNE CTR
|ELK GROVE
|CA
|8547 ELK GROVE BLVD
|ELK GROVE VILLAGE SHOPPING CENTER
|NEWARK
|CA
|2215 NEWPARK MALL
|NEWPARK MALL
|RANCHO CUCAMONGA
|CA
|7901 KEW AVE
|VICTORIA GARDENS
|SAN DIEGO
|CA
|585 SATURN BLVD
|SOUTHLAND PLAZA
|SAN DIEGO
|CA
|3460 MURPHY CANYON ROAD 1625 E 95TH ST
|STONECREST PLAZA
|SAN JOSE
|CA
|447A BLOSSOM HILL ROAD
|SOUTHGATE SHOPPING CENTER
|SAN MARCOS
|CA
|751 CENTER DRIVE
|NORDAHL MARKETPLACE
|SAN RAFAEL
|CA
|5800 NORTHGATE MALL
|NORTHGATE MALL
|SANTA ANA
|CA
|407E1STST STE2A
|SANTA ANA DWNTWN PLAZA
|SANTA MARIA
|CA
|2162 S BRADLEY RD
|CROSSROADS AT SANTA MARIA
|VENTURA
|CA
|4050 E MAIN STREET
|DONLON PLAZA
|CAMARILLO
|CA
|309 W VENTURA BLVD
|CAMARILLO TOWN CENTER
|LOS ANGELES
|CA
|3601 S LA BREA AVENUE
|RIVERSIDE
|CA
|2851 CANYON SPRINGS PARKWAY
|CANYON SPRINGS SHOPPING CENTER
|GREENWOOD VILLAGE
|CO
|6787 CLINTON STREET
|CLINTON SHOPETTE
|DANBURY
|CT
|7 BACKUS AVE
|DANBURY FAIR
|DEERFIELD BEACH
|FL
|3868 W HILLSBORO BLVD
|DEERFIELD MALL SHOPPING CENTER
|FORT LAUDERDALE
|FL
|931 W STATE ROAD 84
|SOUTHLAND SHOPPING CENTER
|HIALEAH
|FL
|1400 W 49TH ST
|VILLAGE SQUARE
|HALLANDALE
|FL
|750 W HALLANDALE BEACH BLVD
|MIAMI
|FL
|8811 SW 107TH AVE
|TAMPA
|FL
|3643 S DALE MABRY HWY
|TARPON SPRINGS
|FL
|40668 US HIGHWAY 19 N
|MORROW
|GA
|6053 JONESBORO ROAD
|WAHIAWA
|HI
|935 CALIFORNIA AVE
|WAHIAWA TOWN CENTER
|CHICAGO
|IL
|2657 N ELSTON
|RIVERFRONT PLAZA
|CHICAGO
|IL
|1625 E 95TH ST
|STONY ISLAND PLAZA
|CHICAGO
|IL
|4849 WEST NORTH AVE
|WASHINGTON SQUARE SHOPPING CENTER
|COUNTRY CLUB HILLS
|IL
|4167 W 167TH ST
|COUNTRY CLUB PLAZA
|LOUISVILLE
|KY
|5352 DIXIE HWY
|DIXIE PLAZA
|ATTLEBORO
|MA
|287 WASHINGTON ST
|SOUTH ATTLEBORO SQUARE
|BILLERICA
|MA
|700 BOSTON RD
|TOWNE PLAZA
|MATTAPAN
|MA
|1624 BLUE HILL AVE
|MATTAPAN SQUARE
|METHUEN
|MA
|180 HAVERHILL ST
|MERRIMAC PLAZA
|WALTHAM
|MA
|862 LEXINGTON STREET
|WAL‐LEX SHOPPING CENTER
|CAMBRIDGE
|MA
|599 MASSACHUSETTS AVE
|CENTRAL SQUARE
|HYANNIS
|MA
|793 IYANNOUGH RD
|CAPE COD MALL
|BEL AIR
|MD
|5 BEL AIR SOUTH PKWY
|FESTIVAL AT BEL AIR
|GAITHERSBURG
|MD
|221 KENTLANDS BLVD
|KENTLANDS SHOPPING CENTER
|COON RAPIDS
|MN
|12940 RIVERDALE DR NW STE 800
|RIVERDALE PLAZA
|SAINT CLOUD
|MN
|4124 W DIVISION ST
|CHARLOTTE
|NC
|3210 WILKINSON BLVD
|WILKINSON CROSSING
|BAYONNE
|NJ
|305 BAYONNE CROSSING WAY
|BAYONNE CROSSING
|MOUNT LAUREL
|NJ
|22 CENTERTON RD
|CENTERTON SQUARE SHOPPING CENTER
|STRATFORD
|NJ
|1 S WHITEHORSE PIKE
|ALBUQUERQUE
|NM
|5011 MONTGOMERY BLVD NE
|MONTGOMERY PLAZA
|HENDERSON
|NV
|280 E LAKE MEADE DR
|VICTORY VILLAGE CENTER
|BRONX
|NY
|60 W 225TH STREET
|RIVERDALE CROSSING SHOPPING CENTER
|BROOKLYN
|NY
|428 UTICA AVENUE
|BROOKLYN
|NY
|5024 5TH AVENUE
|BROOKLYN
|NY
|874 FLATBUSH AVE
|BRONX
|NY
|1929 TURNBULL AVE
|BRUCKNER COMMONS
|BUFFALO
|NY
|3049 SHERIDAN DR
|FLUSHING
|NY
|42‐01 BELL BLVD
|HEMPSTEAD
|NY
|255 FULTON AVE
|MAMARONECK
|NY
|407 MAMARONECK AVENUE
|CINCINNATI
|OH
|4394 EASTGATE SQUARE DR
|EASTGATE SQUARE
|BEAVERTON
|OR
|10773 SW BEAVERTON HILLSDALE HWY
|FASHION SQUARE
|HAPPY VALLEY
|OR
|11211 SE 82ND AVE
|EDDYSTONE
|PA
|1558 CHESTER PIKE
|EDDYSTONE CROSSING SHOPPING CENTER
|LANCASTER
|PA
|2058 FRUITVILLE PIKE
|HAWTHORNE PLAZA SHOPPING CENTER
|ORANGEBURG
|SC
|2390 CHESTNUT ST NE
|PRINCE OF ORANGE MALL
|CLEVELAND
|TX
|114 TRULY PLAZA
|TRULY PLAZA SHOPPING CENTER
|EL PASO
|TX
|1801 ZARAGOSA
|SAUL KLEINFELD SC
|FORT WORTH
|TX
|4200 SOUTH FREEWAY
|LA GRAN PLAZA DE FORT WORTH
|IRVING
|TX
|933 E IRVING BLVD
|FIESTA CENTER
|KEMAH
|TX
|153 FM 518 SUITE A
|KEMAH CENTER
|LEWISVILLE
|TX
|835 W MAIN ST
|SAN ANTONIO
|TX
|17700 HWY 281 N
|ARBOR PARK
|SAN ANTONIO
|TX
|6511 W LOOP 1604
|WESTWOOD VISTA SHOPPING CENTER
|MCALLEN
|TX
|207 S MAIN ST
|SAN ANTONIO
|TX
|1777 SW LOOP 410
|ALEXANDRIA
|VA
|6700 7 RICHMOND HIGHWAY
|BEACON CENTER
|STAFFORD
|VA
|1150 STAFFORD MARKET PLACE
|MARYSVILLE
|WA
|17020 TWIN LAKES AVENUE
|LAKEWOOD CROSSING
|SEATTLE
|WA
|8824 RAINIER AVE S
|EDMONDS
|WA
|22611 76TH AVENUE WEST
|WEST ALLIS
|WI
|2814 S 108TH ST
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