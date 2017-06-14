Here Are The 81 Stores Payless ShoeSource Wants To Close Next

Image courtesy of Mike Mozart

June 14, 2017 11:23 am EDT By

Payless ShoeSource is the nation’s leading provider of shoes that look just enough like Chuck Taylor All-Stars but that are buy one, get one free. The chain is now in Chapter 11 bankruptcy, hoping to trim its store fleet and its substantial debt. In a recent court filing, the chain listed 81 more locations that it may or may not close, pending negotiations with its landlords.

This is a preliminary list of stores where the company hasn’t been able to negotiate a good enough rent concession yet, and it’s asking for permission from the bankruptcy court to close these stores if it isn’t able to reach an agreement.

These stores would be on top of the 400 that closed shortly after the bankruptcy filing, and the 112 stores that will definitely be closing next. That list of locations can be found here.

There will be a hearing on the proposed closings on June 21, according to court documents [PDF]. Expect an official announcement sometime after that if your store is indeed closing.

Town State Address Mall
FLAGSTAFF AZ 2700 WOODLANDS VILLAGE BLVD WOODLAND VILLAGE SHOPPING CENTER
BUENA PARK CA 7540 ORANGETHORPE AVENUE 700 BOSTON RD THE SHOPS AT BUENA PARK
COMPTON CA 186 E COMPTON BLVD COMPTON TOWNE CTR
ELK GROVE CA 8547 ELK GROVE BLVD ELK GROVE VILLAGE SHOPPING CENTER
NEWARK CA 2215 NEWPARK MALL NEWPARK MALL
RANCHO CUCAMONGA CA 7901 KEW AVE VICTORIA GARDENS
SAN DIEGO CA 585 SATURN BLVD SOUTHLAND PLAZA
SAN DIEGO CA 3460 MURPHY CANYON ROAD 1625 E 95TH ST STONECREST PLAZA
SAN JOSE CA 447A BLOSSOM HILL ROAD SOUTHGATE SHOPPING CENTER
SAN MARCOS CA 751 CENTER DRIVE NORDAHL MARKETPLACE
SAN RAFAEL CA 5800 NORTHGATE MALL NORTHGATE MALL
SANTA ANA CA 407E1STST STE2A SANTA ANA DWNTWN PLAZA
SANTA MARIA CA 2162 S BRADLEY RD CROSSROADS AT SANTA MARIA
VENTURA CA 4050 E MAIN STREET DONLON PLAZA
CAMARILLO CA 309 W VENTURA BLVD CAMARILLO TOWN CENTER
LOS ANGELES CA 3601 S LA BREA AVENUE
RIVERSIDE CA 2851 CANYON SPRINGS PARKWAY CANYON SPRINGS SHOPPING CENTER
GREENWOOD VILLAGE CO 6787 CLINTON STREET CLINTON SHOPETTE
DANBURY CT 7 BACKUS AVE DANBURY FAIR
DEERFIELD BEACH FL 3868 W HILLSBORO BLVD DEERFIELD MALL SHOPPING CENTER
FORT LAUDERDALE FL 931 W STATE ROAD 84 SOUTHLAND SHOPPING CENTER
HIALEAH FL 1400 W 49TH ST VILLAGE SQUARE
HALLANDALE FL 750 W HALLANDALE BEACH BLVD
MIAMI FL 8811 SW 107TH AVE
TAMPA FL 3643 S DALE MABRY HWY
TARPON SPRINGS FL 40668 US HIGHWAY 19 N
MORROW GA 6053 JONESBORO ROAD
WAHIAWA HI 935 CALIFORNIA AVE WAHIAWA TOWN CENTER
CHICAGO IL 2657 N ELSTON RIVERFRONT PLAZA
CHICAGO IL 1625 E 95TH ST STONY ISLAND PLAZA
CHICAGO IL 4849 WEST NORTH AVE WASHINGTON SQUARE SHOPPING CENTER
COUNTRY CLUB HILLS IL 4167 W 167TH ST COUNTRY CLUB PLAZA
LOUISVILLE KY 5352 DIXIE HWY DIXIE PLAZA
ATTLEBORO MA 287 WASHINGTON ST SOUTH ATTLEBORO SQUARE
BILLERICA MA 700 BOSTON RD TOWNE PLAZA
MATTAPAN MA 1624 BLUE HILL AVE MATTAPAN SQUARE
METHUEN MA 180 HAVERHILL ST MERRIMAC PLAZA
WALTHAM MA 862 LEXINGTON STREET WAL‐LEX SHOPPING CENTER
CAMBRIDGE MA 599 MASSACHUSETTS AVE CENTRAL SQUARE
HYANNIS MA 793 IYANNOUGH RD CAPE COD MALL
BEL AIR MD 5 BEL AIR SOUTH PKWY FESTIVAL AT BEL AIR
GAITHERSBURG MD 221 KENTLANDS BLVD KENTLANDS SHOPPING CENTER
COON RAPIDS MN 12940 RIVERDALE DR NW STE 800 RIVERDALE PLAZA
SAINT CLOUD MN 4124 W DIVISION ST
CHARLOTTE NC 3210 WILKINSON BLVD WILKINSON CROSSING
BAYONNE NJ 305 BAYONNE CROSSING WAY BAYONNE CROSSING
MOUNT LAUREL NJ 22 CENTERTON RD CENTERTON SQUARE SHOPPING CENTER
STRATFORD NJ 1 S WHITEHORSE PIKE
ALBUQUERQUE NM 5011 MONTGOMERY BLVD NE MONTGOMERY PLAZA
HENDERSON NV 280 E LAKE MEADE DR VICTORY VILLAGE CENTER
BRONX NY 60 W 225TH STREET RIVERDALE CROSSING SHOPPING CENTER
BROOKLYN NY 428 UTICA AVENUE
BROOKLYN NY 5024 5TH AVENUE
BROOKLYN NY 874 FLATBUSH AVE
BRONX NY 1929 TURNBULL AVE BRUCKNER COMMONS
BUFFALO NY 3049 SHERIDAN DR
FLUSHING NY 42‐01 BELL BLVD
HEMPSTEAD NY 255 FULTON AVE
MAMARONECK NY 407 MAMARONECK AVENUE
CINCINNATI OH 4394 EASTGATE SQUARE DR EASTGATE SQUARE
BEAVERTON OR 10773 SW BEAVERTON HILLSDALE HWY FASHION SQUARE
HAPPY VALLEY OR 11211 SE 82ND AVE
EDDYSTONE PA 1558 CHESTER PIKE EDDYSTONE CROSSING SHOPPING CENTER
LANCASTER PA 2058 FRUITVILLE PIKE HAWTHORNE PLAZA SHOPPING CENTER
ORANGEBURG SC 2390 CHESTNUT ST NE PRINCE OF ORANGE MALL
CLEVELAND TX 114 TRULY PLAZA TRULY PLAZA SHOPPING CENTER
EL PASO TX 1801 ZARAGOSA SAUL KLEINFELD SC
FORT WORTH TX 4200 SOUTH FREEWAY LA GRAN PLAZA DE FORT WORTH
IRVING TX 933 E IRVING BLVD FIESTA CENTER
KEMAH TX 153 FM 518 SUITE A KEMAH CENTER
LEWISVILLE TX 835 W MAIN ST
SAN ANTONIO TX 17700 HWY 281 N ARBOR PARK
SAN ANTONIO TX 6511 W LOOP 1604 WESTWOOD VISTA SHOPPING CENTER
MCALLEN TX 207 S MAIN ST
SAN ANTONIO TX 1777 SW LOOP 410
ALEXANDRIA VA 6700 7 RICHMOND HIGHWAY BEACON CENTER
STAFFORD VA 1150 STAFFORD MARKET PLACE
MARYSVILLE WA 17020 TWIN LAKES AVENUE LAKEWOOD CROSSING
SEATTLE WA 8824 RAINIER AVE S
EDMONDS WA 22611 76TH AVENUE WEST
WEST ALLIS WI 2814 S 108TH ST

 

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