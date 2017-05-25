Here Are The 408 Stores Payless ShoeSource Wants To Close Next

Here Are The 408 Stores Payless ShoeSource Wants To Close NextImage courtesy of JeepersMedia
Payless ShoeSource, the world’s most reliable source for glitter-covered ballet flats for under $10, filed for Chapter 11 bankruptcy protection in April, and immediately began the closing process for 400 stores, around 10% of its footprint. Now the chain has asked the bankruptcy court for permission to close an additional 408 stores — and we have the list.
400 stores, representing around 10% of its footprint.
Keep in mind that this isn’t a final list of stores that will be closing. It’s a list of stores where the company hasn’t been able to negotiate a good enough rent concession, and it’s asking for permission to close these stores if the retailer and its landlords can’t negotiate a rent that both parties are happy with. There will be a hearing on this motion, among others, on June 8.
|State
|Town
|Location
|AL
|BIRMINGHAM
|9256 PARKWAY EAST
|AL
|HOOVER
|RIVERCHASE GALLERIA
|AR
|FORT SMITH
|8319 ROGERS AVE
|AR
|LITTLE ROCK
|10101 MABLEVALE PLAZA DRIVE
|AR
|LITTLE ROCK
|11400 W MARKHAM ST
|AR
|ROGERS
|PINNACLE HILLS PROMENADE
|AR
|TEXARKANA
|202 ARKANSAS BLVD
|AZ
|GILBERT
|CROSSROADS TOWNE CENTER
|AZ
|MESA
|GILBERT GATEWAY TOWNE CENTER
|AZ
|PHOENIX
|HAPPY VALLEY TOWNE CENTER
|AZ
|PHOENIX
|INDIAN VILLAGE SHOPPING CENTER
|AZ
|PHOENIX
|LEGACY VILLAGE
|AZ
|SCOTTSDALE
|THE PAVILIONS AT TALKING STICK
|AZ
|TEMPE
|THE GROVES SHOPPING CENTER
|AZ
|TUCSON
|4140 E 22ND ST
|AZ
|TUCSON
|PARK MALL
|AZ
|TUCSON
|TUCSON MALL
|CA
|ANAHEIM
|ANAHEIM HILLS FESTIVAL
|CA
|ANAHEIM
|ANAHEIM PLAZA
|CA
|ANAHEIM
|E ANAHEIM SHOPPING CENTER
|CA
|ANTIOCH
|CENTER AT SLATTEN RANCH
|CA
|APPLE VALLEY
|JESS RANCH MARKETPLACE
|CA
|ATWATER
|APPLEGATE RANCH COMMERCIAL CENTER
|CA
|BAKERSFIELD
|GOSFORD VILLAGE
|CA
|BAKERSFIELD
|VALLEY PLAZA
|CA
|BANNING
|SUN LAKES VILLAGE
|CA
|BRENTWOOD
|SAND CREEK CROSSING
|CA
|CERRITOS
|CERRITOS TOWNE CENTER
|CA
|CHINO
|CHINO TOWN CENTER
|CA
|CHULA VISTA
|BROADWAY PLAZA
|CA
|CLOVIS
|CLOVIS COMMONS SC
|CA
|COMPTON
|GATEWAY TOWNE CENTER
|CA
|CORONA
|BUTTERFIELD STAGE SQUARE
|CA
|CORONA
|CITRUS VILLAGE
|CA
|CUDAHY
|CUDAHY PLAZA
|CA
|EL CAJON
|MAIN STREET VILLAGE
|CA
|FRESNO
|3172 E TULARE AVE
|CA
|FRESNO
|MARKETPLACE AT EL PASEO
|CA
|FULLERTON
|FULLERTON METRO CENTER
|CA
|GILROY
|GILROY CROSSING SC
|CA
|GLENDALE
|GLENDALE FASHION CENTER
|CA
|HAWTHORNE
|11825 HAWTHORNE BLVD
|CA
|HAWTHORNE
|14300 OCEAN GATE AVE
|CA
|HIGHLAND
|HIGHLAND AVENUE PLAZA
|CA
|HUNTINGTON BEACH
|9842 ADAMS
|CA
|LA VERNE
|LA VERNE TOWNE CENTER
|CA
|LAKEWOOD
|2710 CARSON ST
|CA
|LIVERMORE
|PLAZA 580
|CA
|LONG BEACH
|BELMONT PLAZA
|CA
|LONG BEACH
|LONG BEACH TOWNE CENTER
|CA
|LONG BEACH
|LOS ALTOS PLAZA
|CA
|LOS ANGELES
|2336 E CESAR E CHAVEZ AVE
|CA
|LOS ANGELES
|536 E MANCHESTER AVE
|CA
|MERCED
|1822 W OLIVE AVE
|CA
|MODESTO
|2601 OAKDALE RD STE A
|CA
|MODESTO
|VINTAGE COMMONS SHOPPING CENTER
|CA
|MONTEREY PARK
|ATLANTIC SQUARE SHOPPING CENTER
|CA
|NORTHRIDGE
|NORTHRIDGE FASHION CENTER
|CA
|OXNARD
|ESPLANADE SC
|CA
|OXNARD
|SHOPPING AT THE ROSE
|CA
|PICO RIVERA
|PICO RIVERA TOWNE CENTER
|CA
|PINOLE
|PINOLE VISTA CROSSING
|CA
|PLEASANTON
|METRO 580
|CA
|RANCHO SANTA MARGARI
|SANTA MARGARITA TOWN CTR
|CA
|REDWOOD CITY
|WOODSIDE CENTRAL SC
|CA
|RIALTO
|681 E FOOTHILL BLVD
|CA
|RICHMOND
|MACDONALD 80 RETAIL CENTER
|CA
|RIVERBANK
|CROSSROADS SHOPPING CENTER
|CA
|SACRAMENTO
|5095 STOCKTON BLVD
|CA
|SAN DIEGO
|CLAIREMONT TOWN SQUARE
|CA
|SAN FRANCISCO
|934 MARKET STREET
|CA
|SAN JOSE
|1950 TULLY RD
|CA
|SAN JOSE
|RIVERHILL PLAZA
|CA
|SAN JOSE
|THE PLANT SHOPPING CENTER
|CA
|SAN LEANDRO
|SAN LEANDRO PLAZA
|CA
|SAN LUIS OBISPO
|SAN LUIS OBISPO PROMENADE
|CA
|SANTA ANA
|BRISTOL‐MCFADDEN PLAZA
|CA
|SANTA ANA
|RIVERVIEW WEST MARKETPLACE
|CA
|SANTA BARBARA
|627 STATE ST
|CA
|SANTA BARBARA
|TURNPIKE CENTER
|CA
|SANTA FE SPRINGS
|GATEWAY PLAZA
|CA
|SANTA ROSA
|STONY POINT PLAZA SHOPPING CENTER
|CA
|SANTEE
|SANTEE TROLLEY SQUARE
|CA
|SONORA
|SONORA CROSSROADS
|CA
|STOCKTON
|PARK WEST PLACE
|CA
|SUN VALLEY
|CANYON PLAZA SHOPPING CENTER
|CA
|TEMECULA
|REDHAWK TOWN CENTER
|CA
|TORRANCE
|20020 HAWTHORNE BLVD
|CA
|TURLOCK
|MONTE VISTA CROSSING
|CA
|TUSTIN
|LARWIN SQUARE
|CA
|UNION CITY
|UNION LANDING
|CA
|UNION CITY
|UNION SQUARE MARKETPLACE
|CA
|UPLAND
|COLONIES CROSSROADS
|CA
|VALLEJO
|VALLEJO CORNERS
|CA
|VICTORVILLE
|VICTOR VALLEY TOWN CENTER
|CA
|VISALIA
|PACKWOOD CREEK S/C
|CA
|VISALIA
|VISALIA MALL
|CA
|VISTA
|NORTH COUNTY SQUARE
|CA
|WATSONVILLE
|CABRILLO CENTER
|CA
|WEST SACRAMENTO
|RIVERPOINT MARKETPLACE EAST
|CA
|WESTMINSTER
|WESTMINSTER MALL
|CA
|WHITTIER
|THE QUAD AT WHITTIER
|CA
|WHITTIER
|WHITTWOOD TOWN CENTER
|CO
|ARVADA
|NORTHRIDGE SC
|CO
|AURORA
|AURORA PLAZA S/C
|CO
|AURORA
|TOWN CENTER AT AURORA
|CO
|GRAND JUNCTION
|MESA MALL
|CO
|LITTLETON
|SOUTHWEST PLAZA
|CT
|GROTON
|GROTON SQUARE SC
|CT
|MANCHESTER
|THE SHOPPES AT BUCKLAND HILLS
|CT
|VERNON ROCKVILLE
|TRI‐CITY PLAZA
|CT
|WATERBURY
|950 WOLCOTT ST
|CT
|WATERBURY
|BRASS MILL CENTER
|CT
|WEST HARTFORD
|PROSPECT AVENUE PLAZA
|FL
|ALTAMONTE SPRINGS
|ALTAMONTE MALL
|FL
|CLEARWATER
|CLEARWATER MALL
|FL
|DAVIE
|LAKESIDE TOWN SHOPS
|FL
|HIALEAH
|6850 W 12TH AVE
|FL
|HIALEAH
|COUNTRY CLUB PLAZA NORTH
|FL
|HOLLYWOOD
|HOLLYWOOD HILLS PLAZA
|FL
|HOLLYWOOD
|SHERIDAN PLAZA
|FL
|JUPITER
|CHASEWOOD PLAZA
|FL
|MIAMI
|19400 S DIXIE HWY
|FL
|MIAMI
|7276 S W 117 TH AVENUE
|FL
|MIAMI
|FLAGLER PARK PLAZA
|FL
|MIAMI
|KENDALL LAKES PLAZA
|FL
|MIAMI BEACH
|215 LINCOLN RD
|FL
|MIRAMAR
|THE FOUNTAINS OF MIRAMAR PLAZA
|FL
|NORTH MIAMI BEACH
|MALL AT 163RD ST
|FL
|NORTH MIAMI BEACH
|SHOPS AT SKYLAKE
|FL
|OAKLAND PARK
|NORTHRIDGE SHOPPING CENTER
|FL
|ORLANDO
|6600 INTERNATIONAL DRIVE
|FL
|PEMBROKE PINES
|PEMBROKE LAKES MALL
|FL
|PEMBROKE PINES
|WESTFORK PLAZA
|FL
|TALLAHASSEE
|GOVERNOR’S SQUARE MALL
|FL
|WESTON
|WESTON COMMONS
|GA
|ATLANTA
|BUCKHEAD CROSSING SUITE 47
|GA
|ATLANTA
|PERIMETER MALL
|GA
|CALHOUN
|INDIAN HILLS SHOPPING CENTER
|GA
|FORT OGLETHORPE
|FT OGLETHORPE SC
|GA
|LITHONIA
|FAIRINGTON CENTRE
|GA
|WOODSTOCK
|WOODSTOCK SQUARE
|HI
|KANEOHE
|WINDWARD CITY SC
|IA
|WEST DES MOINES
|JORDAN CREEK MALL
|IL
|BOLINGBROOK
|THE SHOPPES AT TWO RIVERS PLAZA
|IL
|BROADVIEW
|BROADVIEW VILLAGE SQUARE SC
|IL
|CHICAGO
|13 N STATE ST
|IL
|CHICAGO
|2800 N MILWAUKEE AVE
|IL
|CHICAGO
|4547 N BROADWAY
|IL
|CHICAGO
|ADDISON MALL
|IL
|CHICAGO
|HALL PLAZA SHOPPING CENTER
|IL
|CHICAGO
|RIVERSIDE SQUARE
|IL
|CHICAGO
|THE BRICKYARD
|IL
|CICERO
|HAWTHORNE WORKS SHOPPING CENTER
|IL
|DECATUR
|BRETTWOOD PLAZA SC
|IL
|ELGIN
|CLOCKTOWER PLAZA
|IL
|HODGKINS
|THE QUARRY SHOPPING CENTER
|IL
|JOHNSBURG
|THE SHOPS AT FOX RIVER
|IL
|LINCOLNWOOD
|LINCOLNWOOD TOWN CENTER
|IL
|NAPERVILLE
|WESTRIDGE COURT
|IL
|PEORIA
|NORTHWOODS MALL
|IL
|QUINCY
|QUINCY MALL
|IL
|SKOKIE
|VILLAGE CROSSING
|IN
|MERRILLVILLE
|6096 BROADWAY
|IN
|MUNCIE
|227 E MCGALLIARD RD
|IN
|MUNCIE
|MUNCIE MALL
|IN
|PLAINFIELD
|PLAINFIELD COMMONS
|KS
|DERBY
|DERBY RETAIL SHOPPING CENTER
|KS
|TOPEKA
|WEST RIDGE MALL
|KS
|WICHITA
|2570 S BROADWAY ST
|KS
|WICHITA
|TOWNE WEST SQUARE
|KY
|FLORENCE
|FLORENCE MALL
|KY
|LOUISVILLE
|MALL ST MATTHEWS
|KY
|SHIVELY
|3928 7TH STREET RD
|LA
|BATON ROUGE
|MALL OF LOUISIANA
|LA
|JENNINGS
|1715 ELTON ROAD
|LA
|METAIRIE
|4325 VETERANS MEMORIAL BLVD
|LA
|MONROE
|PECANLAND MALL
|MA
|BROCKTON
|CRESCENT PLAZA
|MA
|DORCHESTER
|UPHAMS CORNER
|MA
|HYANNIS
|FESTIVAL AT HYANNIS
|MA
|NATICK
|NATICK MALL
|MA
|NORTH DARTMOUTH
|NORTH DARTMOUTH MALL
|MA
|QUINCY
|1534 HANCOCK ST # 38
|MA
|WATERTOWN
|WATERTOWN MALL
|MA
|WOBURN
|WOBURN MALL
|MD
|BALTIMORE
|GALLERY AT HARBORPLACE
|MD
|BALTIMORE
|MONDAWMIN MALL
|MD
|BALTIMORE
|WHITE MARSH MALL
|MD
|COLUMBIA
|MALL IN COLUMBIA
|MD
|FREDERICK
|FRANCIS SCOTT KEY MALL
|MD
|GAITHERSBURG
|LAKEFOREST MALL
|MD
|GAITHERSBURG
|MONTGOMERY VILLAGE CROSSING
|MD
|HAGERSTOWN
|VALLEY MALL
|MD
|HYATTSVILLE
|PRINCE GEORGES PLAZA
|MD
|SILVER SPRING
|ELLSWORTH PLACE MALL
|MD
|SILVER SPRING
|WHITE OAK S/C
|MD
|TOWSON
|TOWSON TOWN CENTER
|ME
|WESTBROOK
|WESTBROOK PLAZA
|MI
|DEARBORN
|12850 MICHIGAN AVENUE
|MI
|GRAND RAPIDS
|WOODLAND MALL
|MI
|GRANDVILLE
|RIVERTOWN CROSSING
|MI
|HIGHLAND PARK
|THE GATEWAY AT DETROIT
|MI
|JACKSON
|3210 E MICHIGAN AVENUE
|MI
|MADISON HEIGHTS
|MADISON PLACE
|MI
|REDFORD
|REDFORD PLAZA S/C
|MI
|STERLING HEIGHTS
|LAKESIDE MALL
|MN
|ROCHESTER
|APACHE MALL
|MN
|WOODBURY
|WOODBURY COMMONS
|MO
|BLUE SPRINGS
|ADAMS DAIRY LANDING
|MO
|COLUMBIA
|COLUMBIA MALL
|MO
|MAPLEWOOD
|MAPLEWOOD COMMONS
|MO
|SAINT LOUIS
|SAINT LOUIS GALLERIA
|MS
|BATESVILLE
|LODEN CENTER
|MS
|CLEVELAND
|408 E SUNFLOWER RD
|MS
|GREENWOOD
|HIGHLAND PARK SHOPPING CENTER
|MS
|LAUREL
|PINETREE VILLAGE
|NC
|CHARLOTTE
|GALLERIA SHOPPING CENTER
|NC
|GREENSBORO
|FOUR SEASONS TOWN CENTRE
|NC
|GREENSBORO
|LAWNDALE CROSSING
|NC
|WILSON
|HERITAGE CROSSING
|NE
|OMAHA
|WESTERN SPRINGS SC
|NE
|PAPILLION
|THE SHOPPES AT MARKET POINTE
|NH
|EPPING
|EPPING CROSSING
|NH
|WEST LEBANON
|K MART SHOPPING CENTER
|NJ
|CHERRY HILL
|CHERRY HILL MALL
|NJ
|GLASSBORO
|COLLEGETOWN SHOPPING CENTER
|NJ
|HILLSBOROUGH
|HILLSBOROUGH PROMENADE
|NJ
|LYNDHURST
|LYNDHURST TOWNE CENTRE
|NJ
|MOORESTOWN
|MOORESTOWN MALL
|NJ
|NORTH BERGEN
|WALMART CENTER
|NJ
|PARSIPPANY
|MORRIS HILLS SHOPPING CENTER
|NJ
|RIO GRANDE
|1705 WILDWOOD BLVD
|NJ
|VINELAND
|CUMBERLAND MALL
|NJ
|WOODBRIDGE
|WOODBRIDGE CENTER MALL
|NM
|ALBUQUERQUE
|CORONADO CENTER MALL
|NM
|LOS LUNAS
|2270 MAIN STREET NW
|NV
|LAS VEGAS
|THE MEADOWS MALL
|NV
|LAS VEGAS
|WESTLAND FAIR
|NY
|ASTORIA
|22‐48 31ST ST
|NY
|BAY SHORE
|GARDINER MANOR MALL
|NY
|BELLMORE
|2410 MERRICK RD
|NY
|BRIDGEHAMPTON
|BRIDGEHAMPTON COMMONS
|NY
|BRONX
|186 W 231ST ST
|NY
|BRONX
|209 E FORDHAM RD
|NY
|BROOKLYN
|1432 ROCKAWAY PKY
|NY
|BROOKLYN
|1713 CHURCH AVENUE
|NY
|BROOKLYN
|459 FULTON ST # 461
|NY
|BROOKLYN
|510 FULTON ST
|NY
|BROOKLYN
|712 BRIGHTON BEACH AVENUE
|NY
|BROOKLYN
|GEORGETOWN SHOPPING CENTER
|NY
|CENTRAL ISLIP
|CENTRAL ISLIP TOWN CENTER
|NY
|DUNKIRK
|VINEYARD PLAZA
|NY
|ELMONT
|ELMONT SHOPPING CENTER
|NY
|FLUSHING
|3122 FARRINGTON ST
|NY
|FLUSHING
|42‐01 BELL BLVD
|NY
|FLUSHING
|SKY VIEW SHOPPING CENTER
|NY
|FRANKLIN SQUARE
|ROCKBOTTOM SC
|NY
|GLEN COVE
|71 FOREST AVENUE
|NY
|HEMPSTEAD
|THE HUB AT HEMPSTEAD SHOPPING CENTER
|NY
|JACKSON HEIGHTS
|37‐40 74TH STREET
|NY
|LOCKPORT
|TOPS MALL
|NY
|MASSAPEQUA
|NORTH MASSAPEQUA SC
|NY
|MIDDLETOWN
|GALLERIA AT CRYSTAL RUN
|NY
|MOHEGAN LAKE
|CORTLANDT TOWN CENTER
|NY
|NEW HARTFORD
|1 SANGERTOWN SQUARE MALL
|NY
|NEW HYDE PARK
|LAKE SUCCESS SC
|NY
|NEW YORK
|175 DYCKMAN ST
|NY
|NEW YORK
|2143 3RD AVE
|NY
|NEW YORK
|437 5TH AVE
|NY
|NEW YORK
|556 W 181ST
|NY
|NEW YORK
|600 AVENUE OF THE AMERICAS
|NY
|SMITHTOWN
|VILLAGE COMMONS SC
|NY
|STATEN ISLAND
|STATEN ISLAND MALL
|NY
|WATERTOWN
|SALMON RUN MALL
|NY
|WHITE PLAINS
|THE GALLERIA AT WHITE PLAINS
|NY
|YORKTOWN HEIGHTS
|JEFFERSON VALLEY MALL
|OH
|BOARDMAN
|SOUTHERN PARK MALL
|OH
|CLEVELAND
|LEE HARVARD SC
|OH
|COLUMBUS
|EASTON GATEWAY
|OH
|LANCASTER
|RIVER VALLEY MALL
|OH
|MENTOR
|CREEKSIDE COMMONS
|OH
|MENTOR
|GREAT LAKES MALL
|OH
|MIAMISBURG
|71 S SPRINGBORO PIKE
|OH
|PORTSMOUTH
|2332 GALLIA STREET
|OH
|REYNOLDSBURG
|BROAD STREET PLAZA EAST
|OK
|ADA
|ARLINGTON CENTER
|OK
|MOORE
|RIVERWALK CENTRE
|OK
|NORMAN
|SOONER MALL
|OK
|OKLAHOMA CITY
|PENN PARK SHOPPING CENTER
|OK
|OKLAHOMA CITY
|QUAIL SPRINGS MALL
|OK
|OKLAHOMA CITY
|WESTGATE MARKETPLACE
|OR
|CLACKAMAS
|CLACKAMAS PROMENADE
|OR
|HAPPY VALLEY
|CLACKAMAS TOWN CENTER
|OR
|SALEM
|SUPER WALMART PLAZA
|OR
|SPRINGFIELD
|GATEWAY MALL
|PA
|ALLENTOWN
|WEST VALLEY MARKETPLACE
|PA
|ALTOONA
|LOGAN VALLEY MALL
|PA
|CAMP HILL
|CAPITAL CITY MALL
|PA
|CRANBERRY
|KIMBERLY PLAZA SC
|PA
|DOYLESTOWN
|BARN PLAZA SC
|PA
|ERIE
|ERIE MARKET PLACE
|PA
|EXTON
|EXTON SQUARE MALL
|PA
|LANCASTER
|PARK CITY CENTER
|PA
|PLYMOUTH MEETING
|PLYMOUTH MEETING MALL
|PA
|ROYERSFORD
|THE COURT OF UPPER PROVIDENCE
|PA
|SCRANTON
|VIEWMONT MALL
|PA
|SELINSGROVE
|SUSQUAHANNA VALLEY MALL
|PA
|WHITEHALL
|WHITEHALL MALL
|PA
|WILKES BARRE
|WILKES BARRE MARKETPLACE
|PA
|WILKES BARRE
|WYOMING VALLEY MALL
|PR
|ARECIBO
|PLAZA DEL ATLANTICO
|PR
|BAYAMON
|PLAZA RIO HONDO MALL
|PR
|BAYAMON
|REXVILLE TOWNE CENTER
|PR
|CAGUAS
|PLAZA CENTRO I
|PR
|CAROLINA
|LOS COLOBOS SC
|PR
|CAROLINA
|PLAZA ESCORIAL
|PR
|DORADO
|DORADO DEL MAR SC
|PR
|GUAYNABO
|PLAZA GUAYNABO SC
|PR
|HATILLO
|PLAZA DEL NORTE MALL
|PR
|HUMACAO
|PLAZA PALMA REAL
|PR
|ISABELA
|PLAZA ISABELA
|PR
|SAN JUAN
|65TH INFANTRY SHOPPING CENTER
|PR
|SAN JUAN
|CALLE FORTALEZA 254
|RI
|PROVIDENCE
|PROVIDENCE PLACE MALL
|SC
|FLORENCE
|MAGNOLIA MALL
|SD
|RAPID CITY
|RUSHMORE MALL
|TN
|CORDOVA
|GERMANTOWN PKWY
|TN
|DICKSON
|500 HIGHWAY 46 S
|TN
|DYERSBURG
|DYERSBURG MALL
|TN
|KNOXVILLE
|KNOXVILLE CENTER
|TX
|ALLEN
|ALLEN CENTRAL MARKET
|TX
|AMARILLO
|WESTGATE MALL
|TX
|AUSTIN
|9300 SOUTH I‐35
|TX
|BROWNSVILLE
|1064 FM 802
|TX
|BROWNSVILLE
|LAS TIENDAS PLAZA
|TX
|CORPUS CHRISTI
|MOORE PLAZA
|TX
|DENTON
|DENTON TOWN CROSSING
|TX
|EL PASO
|500 S EL PASO ST
|TX
|EL PASO
|7845 N MESA ST
|TX
|EL PASO
|LAS PALMAS MARKETPLACET
|TX
|EL PASO
|SUNLAND PLAZA
|TX
|FLOWER MOUND
|HIGHLANDS OF FLOWER MOUND
|TX
|FORT WORTH
|3310 MANSFIELD HWY
|TX
|FORT WORTH
|HULEN MALL
|TX
|GARLAND
|BROADWAY PLAZA
|TX
|GRAND PRAIRIE
|LAKE PRAIRIE CROSSING
|TX
|HARKER HEIGHTS
|MARKET HEIGHTS SHOPPING CENTER
|TX
|HARLINGEN
|1102 S EXPRESSWAY 83
|TX
|HOUSTON
|10100 BEECHNUT DRIVE
|TX
|HOUSTON
|ANTOINE TOWN CENTER
|TX
|HOUSTON
|HARRISBURG‐WAYSIDE SC
|TX
|HOUSTON
|MARKET SQUARE AT ELDRIDGE PKWY
|TX
|HOUSTON
|NORTHWEST MARKET PLACE
|TX
|HOUSTON
|SHOPS AT ROYAL OAKS
|TX
|HOUSTON
|WILLOWBROOK MALL
|TX
|HUMBLE
|DEERBROOK MALL
|TX
|KATY
|KATY SHOPPING CENTER
|TX
|LAREDO
|2400 E SAUNDERS ST
|TX
|MCALLEN
|CENTRAL MARKETPLACE
|TX
|MCALLEN
|MARKET AT NOLANA SHOPPING CENTER
|TX
|MCKINNEY
|MCKINNEY TOWNE CROSSING
|TX
|PALMHURST
|PALMHURST SHOPPING CENTER
|TX
|PASADENA
|FAIRWAY CENTRE
|TX
|PEARLAND
|THE CENTER AT PEARLAND PARKWAY
|TX
|PLANO
|HERITAGE CENTER
|TX
|RIO GRANDE CITY
|WALMART SUBDIVISION
|TX
|ROCKWALL
|STEGERTOWN CROSSING
|TX
|ROUND ROCK
|PALM VALLEY PLAZA SHOPPING CENTER
|TX
|SAN ANTONIO
|11915 PERRIN BEITEL RD
|TX
|SAN ANTONIO
|BROOK CORNER SC
|TX
|SAN ANTONIO
|BUENA VISTA PLAZA
|TX
|SAN ANTONIO
|NORTH STAR MALL
|TX
|SAN ANTONIO
|ROLLING OAKS MALL
|TX
|SAN ANTONIO
|THE SHOPS AT LA CANTERA
|TX
|SAN ANTONIO
|WESTLAKES SHOPPING CENTER
|TX
|SAN ANTONIO
|WESTOVER PLACE SHOPPING CENTER
|TX
|SHERMAN
|SHERMAN TOWN CENTER
|TX
|SUGAR LAND
|FIRST COLONY MALL
|TX
|TEMPLE
|MARKET PLACE SHOPPING CENTER
|TX
|THE WOODLANDS
|THE WOODLANDS MALL
|TX
|UVALDE
|UVALDE RETAIL CENTER
|VA
|ALEXANDRIA
|PLAZA AT LANDMARK
|VA
|CHANTILLY
|CHANTILLY CROSSING
|VA
|FAIRFAX
|FAIR LAKES CENTER
|VA
|MANASSAS
|MANASSAS MALL
|VA
|NEWPORT NEWS
|PATRICK HENRY MALL
|VA
|SPRINGFIELD
|SPRINGFIELD MALL
|VA
|VIENNA
|TYSON CROSSINGS
|VA
|VIRGINIA BEACH
|HILLTOP NORTH SHOPPING CENTER
|VA
|WILLIAMSBURG
|MONTICELLO MARKETPLACE
|WA
|AUBURN
|AUBURN NORTH S/C
|WA
|BELLINGHAM
|BELLIS FAIR MALL
|WA
|COVINGTON
|COVINGTON PLAZA
|WA
|ISSAQUAH
|COMMONS AT ISSAQUAH
|WA
|LYNNWOOD
|ALDERWOOD MALL
|WA
|MONROE
|14991 N KELSEY ST
|WA
|PUYALLUP
|SOUTH HILL PLAZA
|WA
|SEATTLE
|WESTWOOD SHOPPING CENTER
|WA
|SPOKANE
|NORTHPOINTE PLAZA
|WA
|SPOKANE
|SHADLE SC
|WI
|APPLETON
|FOX RIVER MALL
|WI
|EAU CLAIRE
|OAKWOOD MALL
|WI
|LA CROSSE
|VALLEY VIEW MALL
|WI
|MILWAUKEE
|6400 N 76TH ST
|WI
|OSHKOSH
|1925 S KOELLER STREET
|WI
|WAUWATOSA
|MAYFAIR MALL
|WV
|VIENNA
|GRAND CENTRAL MALL