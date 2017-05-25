Here Are The 408 Stores Payless ShoeSource Wants To Close Next

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May 25, 2017 4:09 pm EDT By

Payless ShoeSource, the world’s most reliable source for glitter-covered ballet flats for under $10, filed for Chapter 11 bankruptcy protection in April, and immediately began the closing process for 400 stores, around 10% of its footprint. Now the chain has asked the bankruptcy court for permission to close an additional 408 stores — and we have the list.
400 stores, representing around 10% of its footprint.

Keep in mind that this isn’t a final list of stores that will be closing. It’s a list of stores where the company hasn’t been able to negotiate a good enough rent concession, and it’s asking for permission to close these stores if the retailer and its landlords can’t negotiate a rent that both parties are happy with. There will be a hearing on this motion, among others, on June 8.

State Town Location
AL BIRMINGHAM 9256 PARKWAY EAST
AL HOOVER RIVERCHASE GALLERIA
AR FORT SMITH 8319 ROGERS AVE
AR LITTLE ROCK 10101 MABLEVALE PLAZA DRIVE
AR LITTLE ROCK 11400 W MARKHAM ST
AR ROGERS PINNACLE HILLS PROMENADE
AR TEXARKANA 202 ARKANSAS BLVD
AZ GILBERT CROSSROADS TOWNE CENTER
AZ MESA GILBERT GATEWAY TOWNE CENTER
AZ PHOENIX HAPPY VALLEY TOWNE CENTER
AZ PHOENIX INDIAN VILLAGE SHOPPING CENTER
AZ PHOENIX LEGACY VILLAGE
AZ SCOTTSDALE THE PAVILIONS AT TALKING STICK
AZ TEMPE THE GROVES SHOPPING CENTER
AZ TUCSON 4140 E 22ND ST
AZ TUCSON PARK MALL
AZ TUCSON TUCSON MALL
CA ANAHEIM ANAHEIM HILLS FESTIVAL
CA ANAHEIM ANAHEIM PLAZA
CA ANAHEIM E ANAHEIM SHOPPING CENTER
CA ANTIOCH CENTER AT SLATTEN RANCH
CA APPLE VALLEY JESS RANCH MARKETPLACE
CA ATWATER APPLEGATE RANCH COMMERCIAL CENTER
CA BAKERSFIELD GOSFORD VILLAGE
CA BAKERSFIELD VALLEY PLAZA
CA BANNING SUN LAKES VILLAGE
CA BRENTWOOD SAND CREEK CROSSING
CA CERRITOS CERRITOS TOWNE CENTER
CA CHINO CHINO TOWN CENTER
CA CHULA VISTA BROADWAY PLAZA
CA CLOVIS CLOVIS COMMONS SC
CA COMPTON GATEWAY TOWNE CENTER
CA CORONA BUTTERFIELD STAGE SQUARE
CA CORONA CITRUS VILLAGE
CA CUDAHY CUDAHY PLAZA
CA EL CAJON MAIN STREET VILLAGE
CA FRESNO 3172 E TULARE AVE
CA FRESNO MARKETPLACE AT EL PASEO
CA FULLERTON FULLERTON METRO CENTER
CA GILROY GILROY CROSSING SC
CA GLENDALE GLENDALE FASHION CENTER
CA HAWTHORNE 11825 HAWTHORNE BLVD
CA HAWTHORNE 14300 OCEAN GATE AVE
CA HIGHLAND HIGHLAND AVENUE PLAZA
CA HUNTINGTON BEACH 9842 ADAMS
CA LA VERNE LA VERNE TOWNE CENTER
CA LAKEWOOD 2710 CARSON ST
CA LIVERMORE PLAZA 580
CA LONG BEACH BELMONT PLAZA
CA LONG BEACH LONG BEACH TOWNE CENTER
CA LONG BEACH LOS ALTOS PLAZA
CA LOS ANGELES 2336 E CESAR E CHAVEZ AVE
CA LOS ANGELES 536 E MANCHESTER AVE
CA MERCED 1822 W OLIVE AVE
CA MODESTO 2601 OAKDALE RD STE A
CA MODESTO VINTAGE COMMONS SHOPPING CENTER
CA MONTEREY PARK ATLANTIC SQUARE SHOPPING CENTER
CA NORTHRIDGE NORTHRIDGE FASHION CENTER
CA OXNARD ESPLANADE SC
CA OXNARD SHOPPING AT THE ROSE
CA PICO RIVERA PICO RIVERA TOWNE CENTER
CA PINOLE PINOLE VISTA CROSSING
CA PLEASANTON METRO 580
CA RANCHO SANTA MARGARI SANTA MARGARITA TOWN CTR
CA REDWOOD CITY WOODSIDE CENTRAL SC
CA RIALTO 681 E FOOTHILL BLVD
CA RICHMOND MACDONALD 80 RETAIL CENTER
CA RIVERBANK CROSSROADS SHOPPING CENTER
CA SACRAMENTO 5095 STOCKTON BLVD
CA SAN DIEGO CLAIREMONT TOWN SQUARE
CA SAN FRANCISCO 934 MARKET STREET
CA SAN JOSE 1950 TULLY RD
CA SAN JOSE RIVERHILL PLAZA
CA SAN JOSE THE PLANT SHOPPING CENTER
CA SAN LEANDRO SAN LEANDRO PLAZA
CA SAN LUIS OBISPO SAN LUIS OBISPO PROMENADE
CA SANTA ANA BRISTOL‐MCFADDEN PLAZA
CA SANTA ANA RIVERVIEW WEST MARKETPLACE
CA SANTA BARBARA 627 STATE ST
CA SANTA BARBARA TURNPIKE CENTER
CA SANTA FE SPRINGS GATEWAY PLAZA
CA SANTA ROSA STONY POINT PLAZA SHOPPING CENTER
CA SANTEE SANTEE TROLLEY SQUARE
CA SONORA SONORA CROSSROADS
CA STOCKTON PARK WEST PLACE
CA SUN VALLEY CANYON PLAZA SHOPPING CENTER
CA TEMECULA REDHAWK TOWN CENTER
CA TORRANCE 20020 HAWTHORNE BLVD
CA TURLOCK MONTE VISTA CROSSING
CA TUSTIN LARWIN SQUARE
CA UNION CITY UNION LANDING
CA UNION CITY UNION SQUARE MARKETPLACE
CA UPLAND COLONIES CROSSROADS
CA VALLEJO VALLEJO CORNERS
CA VICTORVILLE VICTOR VALLEY TOWN CENTER
CA VISALIA PACKWOOD CREEK S/C
CA VISALIA VISALIA MALL
CA VISTA NORTH COUNTY SQUARE
CA WATSONVILLE CABRILLO CENTER
CA WEST SACRAMENTO RIVERPOINT MARKETPLACE EAST
CA WESTMINSTER WESTMINSTER MALL
CA WHITTIER THE QUAD AT WHITTIER
CA WHITTIER WHITTWOOD TOWN CENTER
CO ARVADA NORTHRIDGE SC
CO AURORA AURORA PLAZA S/C
CO AURORA TOWN CENTER AT AURORA
CO GRAND JUNCTION MESA MALL
CO LITTLETON SOUTHWEST PLAZA
CT GROTON GROTON SQUARE SC
CT MANCHESTER THE SHOPPES AT BUCKLAND HILLS
CT VERNON ROCKVILLE TRI‐CITY PLAZA
CT WATERBURY 950 WOLCOTT ST
CT WATERBURY BRASS MILL CENTER
CT WEST HARTFORD PROSPECT AVENUE PLAZA
FL ALTAMONTE SPRINGS ALTAMONTE MALL
FL CLEARWATER CLEARWATER MALL
FL DAVIE LAKESIDE TOWN SHOPS
FL HIALEAH 6850 W 12TH AVE
FL HIALEAH COUNTRY CLUB PLAZA NORTH
FL HOLLYWOOD HOLLYWOOD HILLS PLAZA
FL HOLLYWOOD SHERIDAN PLAZA
FL JUPITER CHASEWOOD PLAZA
FL MIAMI 19400 S DIXIE HWY
FL MIAMI 7276 S W 117 TH AVENUE
FL MIAMI FLAGLER PARK PLAZA
FL MIAMI KENDALL LAKES PLAZA
FL MIAMI BEACH 215 LINCOLN RD
FL MIRAMAR THE FOUNTAINS OF MIRAMAR PLAZA
FL NORTH MIAMI BEACH MALL AT 163RD ST
FL NORTH MIAMI BEACH SHOPS AT SKYLAKE
FL OAKLAND PARK NORTHRIDGE SHOPPING CENTER
FL ORLANDO 6600 INTERNATIONAL DRIVE
FL PEMBROKE PINES PEMBROKE LAKES MALL
FL PEMBROKE PINES WESTFORK PLAZA
FL TALLAHASSEE GOVERNOR’S SQUARE MALL
FL WESTON WESTON COMMONS
GA ATLANTA BUCKHEAD CROSSING SUITE 47
GA ATLANTA PERIMETER MALL
GA CALHOUN INDIAN HILLS SHOPPING CENTER
GA FORT OGLETHORPE FT OGLETHORPE SC
GA LITHONIA FAIRINGTON CENTRE
GA WOODSTOCK WOODSTOCK SQUARE
HI KANEOHE WINDWARD CITY SC
IA WEST DES MOINES JORDAN CREEK MALL
IL BOLINGBROOK THE SHOPPES AT TWO RIVERS PLAZA
IL BROADVIEW BROADVIEW VILLAGE SQUARE SC
IL CHICAGO 13 N STATE ST
IL CHICAGO 2800 N MILWAUKEE AVE
IL CHICAGO 4547 N BROADWAY
IL CHICAGO ADDISON MALL
IL CHICAGO HALL PLAZA SHOPPING CENTER
IL CHICAGO RIVERSIDE SQUARE
IL CHICAGO THE BRICKYARD
IL CICERO HAWTHORNE WORKS SHOPPING CENTER
IL DECATUR BRETTWOOD PLAZA SC
IL ELGIN CLOCKTOWER PLAZA
IL HODGKINS THE QUARRY SHOPPING CENTER
IL JOHNSBURG THE SHOPS AT FOX RIVER
IL LINCOLNWOOD LINCOLNWOOD TOWN CENTER
IL NAPERVILLE WESTRIDGE COURT
IL PEORIA NORTHWOODS MALL
IL QUINCY QUINCY MALL
IL SKOKIE VILLAGE CROSSING
IN MERRILLVILLE 6096 BROADWAY
IN MUNCIE 227 E MCGALLIARD RD
IN MUNCIE MUNCIE MALL
IN PLAINFIELD PLAINFIELD COMMONS
KS DERBY DERBY RETAIL SHOPPING CENTER
KS TOPEKA WEST RIDGE MALL
KS WICHITA 2570 S BROADWAY ST
KS WICHITA TOWNE WEST SQUARE
KY FLORENCE FLORENCE MALL
KY LOUISVILLE MALL ST MATTHEWS
KY SHIVELY 3928 7TH STREET RD
LA BATON ROUGE MALL OF LOUISIANA
LA JENNINGS 1715 ELTON ROAD
LA METAIRIE 4325 VETERANS MEMORIAL BLVD
LA MONROE PECANLAND MALL
MA BROCKTON CRESCENT PLAZA
MA DORCHESTER UPHAMS CORNER
MA HYANNIS FESTIVAL AT HYANNIS
MA NATICK NATICK MALL
MA NORTH DARTMOUTH NORTH DARTMOUTH MALL
MA QUINCY 1534 HANCOCK ST # 38
MA WATERTOWN WATERTOWN MALL
MA WOBURN WOBURN MALL
MD BALTIMORE GALLERY AT HARBORPLACE
MD BALTIMORE MONDAWMIN MALL
MD BALTIMORE WHITE MARSH MALL
MD COLUMBIA MALL IN COLUMBIA
MD FREDERICK FRANCIS SCOTT KEY MALL
MD GAITHERSBURG LAKEFOREST MALL
MD GAITHERSBURG MONTGOMERY VILLAGE CROSSING
MD HAGERSTOWN VALLEY MALL
MD HYATTSVILLE PRINCE GEORGES PLAZA
MD SILVER SPRING ELLSWORTH PLACE MALL
MD SILVER SPRING WHITE OAK S/C
MD TOWSON TOWSON TOWN CENTER
ME WESTBROOK WESTBROOK PLAZA
MI DEARBORN 12850 MICHIGAN AVENUE
MI GRAND RAPIDS WOODLAND MALL
MI GRANDVILLE RIVERTOWN CROSSING
MI HIGHLAND PARK THE GATEWAY AT DETROIT
MI JACKSON 3210 E MICHIGAN AVENUE
MI MADISON HEIGHTS MADISON PLACE
MI REDFORD REDFORD PLAZA S/C
MI STERLING HEIGHTS LAKESIDE MALL
MN ROCHESTER APACHE MALL
MN WOODBURY WOODBURY COMMONS
MO BLUE SPRINGS ADAMS DAIRY LANDING
MO COLUMBIA COLUMBIA MALL
MO MAPLEWOOD MAPLEWOOD COMMONS
MO SAINT LOUIS SAINT LOUIS GALLERIA
MS BATESVILLE LODEN CENTER
MS CLEVELAND 408 E SUNFLOWER RD
MS GREENWOOD HIGHLAND PARK SHOPPING CENTER
MS LAUREL PINETREE VILLAGE
NC CHARLOTTE GALLERIA SHOPPING CENTER
NC GREENSBORO FOUR SEASONS TOWN CENTRE
NC GREENSBORO LAWNDALE CROSSING
NC WILSON HERITAGE CROSSING
NE OMAHA WESTERN SPRINGS SC
NE PAPILLION THE SHOPPES AT MARKET POINTE
NH EPPING EPPING CROSSING
NH WEST LEBANON K MART SHOPPING CENTER
NJ CHERRY HILL CHERRY HILL MALL
NJ GLASSBORO COLLEGETOWN SHOPPING CENTER
NJ HILLSBOROUGH HILLSBOROUGH PROMENADE
NJ LYNDHURST LYNDHURST TOWNE CENTRE
NJ MOORESTOWN MOORESTOWN MALL
NJ NORTH BERGEN WALMART CENTER
NJ PARSIPPANY MORRIS HILLS SHOPPING CENTER
NJ RIO GRANDE 1705 WILDWOOD BLVD
NJ VINELAND CUMBERLAND MALL
NJ WOODBRIDGE WOODBRIDGE CENTER MALL
NM ALBUQUERQUE CORONADO CENTER MALL
NM LOS LUNAS 2270 MAIN STREET NW
NV LAS VEGAS THE MEADOWS MALL
NV LAS VEGAS WESTLAND FAIR
NY ASTORIA 22‐48 31ST ST
NY BAY SHORE GARDINER MANOR MALL
NY BELLMORE 2410 MERRICK RD
NY BRIDGEHAMPTON BRIDGEHAMPTON COMMONS
NY BRONX 186 W 231ST ST
NY BRONX 209 E FORDHAM RD
NY BROOKLYN 1432 ROCKAWAY PKY
NY BROOKLYN 1713 CHURCH AVENUE
NY BROOKLYN 459 FULTON ST # 461
NY BROOKLYN 510 FULTON ST
NY BROOKLYN 712 BRIGHTON BEACH AVENUE
NY BROOKLYN GEORGETOWN SHOPPING CENTER
NY CENTRAL ISLIP CENTRAL ISLIP TOWN CENTER
NY DUNKIRK VINEYARD PLAZA
NY ELMONT ELMONT SHOPPING CENTER
NY FLUSHING 3122 FARRINGTON ST
NY FLUSHING 42‐01 BELL BLVD
NY FLUSHING SKY VIEW SHOPPING CENTER
NY FRANKLIN SQUARE ROCKBOTTOM SC
NY GLEN COVE 71 FOREST AVENUE
NY HEMPSTEAD THE HUB AT HEMPSTEAD SHOPPING CENTER
NY JACKSON HEIGHTS 37‐40 74TH STREET
NY LOCKPORT TOPS MALL
NY MASSAPEQUA NORTH MASSAPEQUA SC
NY MIDDLETOWN GALLERIA AT CRYSTAL RUN
NY MOHEGAN LAKE CORTLANDT TOWN CENTER
NY NEW HARTFORD 1 SANGERTOWN SQUARE MALL
NY NEW HYDE PARK LAKE SUCCESS SC
NY NEW YORK 175 DYCKMAN ST
NY NEW YORK 2143 3RD AVE
NY NEW YORK 437 5TH AVE
NY NEW YORK 556 W 181ST
NY NEW YORK 600 AVENUE OF THE AMERICAS
NY SMITHTOWN VILLAGE COMMONS SC
NY STATEN ISLAND STATEN ISLAND MALL
NY WATERTOWN SALMON RUN MALL
NY WHITE PLAINS THE GALLERIA AT WHITE PLAINS
NY YORKTOWN HEIGHTS JEFFERSON VALLEY MALL
OH BOARDMAN SOUTHERN PARK MALL
OH CLEVELAND LEE HARVARD SC
OH COLUMBUS EASTON GATEWAY
OH LANCASTER RIVER VALLEY MALL
OH MENTOR CREEKSIDE COMMONS
OH MENTOR GREAT LAKES MALL
OH MIAMISBURG 71 S SPRINGBORO PIKE
OH PORTSMOUTH 2332 GALLIA STREET
OH REYNOLDSBURG BROAD STREET PLAZA EAST
OK ADA ARLINGTON CENTER
OK MOORE RIVERWALK CENTRE
OK NORMAN SOONER MALL
OK OKLAHOMA CITY PENN PARK SHOPPING CENTER
OK OKLAHOMA CITY QUAIL SPRINGS MALL
OK OKLAHOMA CITY WESTGATE MARKETPLACE
OR CLACKAMAS CLACKAMAS PROMENADE
OR HAPPY VALLEY CLACKAMAS TOWN CENTER
OR SALEM SUPER WALMART PLAZA
OR SPRINGFIELD GATEWAY MALL
PA ALLENTOWN WEST VALLEY MARKETPLACE
PA ALTOONA LOGAN VALLEY MALL
PA CAMP HILL CAPITAL CITY MALL
PA CRANBERRY KIMBERLY PLAZA SC
PA DOYLESTOWN BARN PLAZA SC
PA ERIE ERIE MARKET PLACE
PA EXTON EXTON SQUARE MALL
PA LANCASTER PARK CITY CENTER
PA PLYMOUTH MEETING PLYMOUTH MEETING MALL
PA ROYERSFORD THE COURT OF UPPER PROVIDENCE
PA SCRANTON VIEWMONT MALL
PA SELINSGROVE SUSQUAHANNA VALLEY MALL
PA WHITEHALL WHITEHALL MALL
PA WILKES BARRE WILKES BARRE MARKETPLACE
PA WILKES BARRE WYOMING VALLEY MALL
PR ARECIBO PLAZA DEL ATLANTICO
PR BAYAMON PLAZA RIO HONDO MALL
PR BAYAMON REXVILLE TOWNE CENTER
PR CAGUAS PLAZA CENTRO I
PR CAROLINA LOS COLOBOS SC
PR CAROLINA PLAZA ESCORIAL
PR DORADO DORADO DEL MAR SC
PR GUAYNABO PLAZA GUAYNABO SC
PR HATILLO PLAZA DEL NORTE MALL
PR HUMACAO PLAZA PALMA REAL
PR ISABELA PLAZA ISABELA
PR SAN JUAN 65TH INFANTRY SHOPPING CENTER
PR SAN JUAN CALLE FORTALEZA 254
RI PROVIDENCE PROVIDENCE PLACE MALL
SC FLORENCE MAGNOLIA MALL
SD RAPID CITY RUSHMORE MALL
TN CORDOVA GERMANTOWN PKWY
TN DICKSON 500 HIGHWAY 46 S
TN DYERSBURG DYERSBURG MALL
TN KNOXVILLE KNOXVILLE CENTER
TX ALLEN ALLEN CENTRAL MARKET
TX AMARILLO WESTGATE MALL
TX AUSTIN 9300 SOUTH I‐35
TX BROWNSVILLE 1064 FM 802
TX BROWNSVILLE LAS TIENDAS PLAZA
TX CORPUS CHRISTI MOORE PLAZA
TX DENTON DENTON TOWN CROSSING
TX EL PASO 500 S EL PASO ST
TX EL PASO 7845 N MESA ST
TX EL PASO LAS PALMAS MARKETPLACET
TX EL PASO SUNLAND PLAZA
TX FLOWER MOUND HIGHLANDS OF FLOWER MOUND
TX FORT WORTH 3310 MANSFIELD HWY
TX FORT WORTH HULEN MALL
TX GARLAND BROADWAY PLAZA
TX GRAND PRAIRIE LAKE PRAIRIE CROSSING
TX HARKER HEIGHTS MARKET HEIGHTS SHOPPING CENTER
TX HARLINGEN 1102 S EXPRESSWAY 83
TX HOUSTON 10100 BEECHNUT DRIVE
TX HOUSTON ANTOINE TOWN CENTER
TX HOUSTON HARRISBURG‐WAYSIDE SC
TX HOUSTON MARKET SQUARE AT ELDRIDGE PKWY
TX HOUSTON NORTHWEST MARKET PLACE
TX HOUSTON SHOPS AT ROYAL OAKS
TX HOUSTON WILLOWBROOK MALL
TX HUMBLE DEERBROOK MALL
TX KATY KATY SHOPPING CENTER
TX LAREDO 2400 E SAUNDERS ST
TX MCALLEN CENTRAL MARKETPLACE
TX MCALLEN MARKET AT NOLANA SHOPPING CENTER
TX MCKINNEY MCKINNEY TOWNE CROSSING
TX PALMHURST PALMHURST SHOPPING CENTER
TX PASADENA FAIRWAY CENTRE
TX PEARLAND THE CENTER AT PEARLAND PARKWAY
TX PLANO HERITAGE CENTER
TX RIO GRANDE CITY WALMART SUBDIVISION
TX ROCKWALL STEGERTOWN CROSSING
TX ROUND ROCK PALM VALLEY PLAZA SHOPPING CENTER
TX SAN ANTONIO 11915 PERRIN BEITEL RD
TX SAN ANTONIO BROOK CORNER SC
TX SAN ANTONIO BUENA VISTA PLAZA
TX SAN ANTONIO NORTH STAR MALL
TX SAN ANTONIO ROLLING OAKS MALL
TX SAN ANTONIO THE SHOPS AT LA CANTERA
TX SAN ANTONIO WESTLAKES SHOPPING CENTER
TX SAN ANTONIO WESTOVER PLACE SHOPPING CENTER
TX SHERMAN SHERMAN TOWN CENTER
TX SUGAR LAND FIRST COLONY MALL
TX TEMPLE MARKET PLACE SHOPPING CENTER
TX THE WOODLANDS THE WOODLANDS MALL
TX UVALDE UVALDE RETAIL CENTER
VA ALEXANDRIA PLAZA AT LANDMARK
VA CHANTILLY CHANTILLY CROSSING
VA FAIRFAX FAIR LAKES CENTER
VA MANASSAS MANASSAS MALL
VA NEWPORT NEWS PATRICK HENRY MALL
VA SPRINGFIELD SPRINGFIELD MALL
VA VIENNA TYSON CROSSINGS
VA VIRGINIA BEACH HILLTOP NORTH SHOPPING CENTER
VA WILLIAMSBURG MONTICELLO MARKETPLACE
WA AUBURN AUBURN NORTH S/C
WA BELLINGHAM BELLIS FAIR MALL
WA COVINGTON COVINGTON PLAZA
WA ISSAQUAH COMMONS AT ISSAQUAH
WA LYNNWOOD ALDERWOOD MALL
WA MONROE 14991 N KELSEY ST
WA PUYALLUP SOUTH HILL PLAZA
WA SEATTLE WESTWOOD SHOPPING CENTER
WA SPOKANE NORTHPOINTE PLAZA
WA SPOKANE SHADLE SC
WI APPLETON FOX RIVER MALL
WI EAU CLAIRE OAKWOOD MALL
WI LA CROSSE VALLEY VIEW MALL
WI MILWAUKEE 6400 N 76TH ST
WI OSHKOSH 1925 S KOELLER STREET
WI WAUWATOSA MAYFAIR MALL
WV VIENNA GRAND CENTRAL MALL

 

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