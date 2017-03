Here Are The 365 Stores RadioShack Wants To Close Next

RadioShack recently filed for Chapter 11 bankruptcy protection for the second time in just over two years, and the electronics chain has announced plans to close somewhere between 530 and all of its stores, making final decisions in the coming weeks. What we do know is that the company has begun another round of store closings, and a likely list of stores slated to close was filed in the Shack’s bankruptcy case.

The court filing [PDF] lists 365 locations that RadioShack intends to shutter by early April. The company has not responded to our request for confirmation that these stores will close, but a spot check of dozens of locations on this list shows that the shutdown process has already begun.

Unlike the first round of RadioShack closings, some of the locations in this round may already have a new tenant lined up. Court documents list Sprint, which was part of the partnership born out of the previous Shack bankruptcy, as the primary tenant of many of these stores; some of them have already transferred their leases to Sprint.

However, the wireless carrier isn’t committing to anything publicly just yet. When Consumerist contacted the carrier to ask which of the stores on this list are slated to become Sprint stores, a spokeswoman told us, “The exact number of stores and locations are still being determined.”

If you’re looking for amazing deals on electronics, these sales may not necessarily be the place to go. Sources who work in RadioShack stores have told Consumerist that the discounts aren’t that great, and that in some cases stores marked prices up before the massive “inventory reduction sales” began.

Here’s the list, which you can sort by any of the column headings. RadioShack has started listing which locations are closing on its website; you can check there for closing locations in your area.

ADDRESS TOWN STATE ZIP 4419 RANGELINE RD MOBILE AL 36619 4015 N 16TH ST PHOENIX AZ 85016 3833 E THOMAS RD PHOENIX AZ 85018 10735 E APACHE TRL APACHE JUNCTION AZ 85120 1458 E MAIN ST MESA AZ 85203 4020 N ORACLE RD TUCSON AZ 85705 2071 E IRVINGTON RD TUCSON AZ 85714 1840 W VALENCIA TUCSON AZ 85746 1601 E 103RD ST LOS ANGELES CA 90002 1714 S WESTERN AVENUE LOS ANGELES CA 90006 3422 WILSHIRE BLVD LOS ANGELES CA 90010 482 E WASHINGTON BLVD LOS ANGELES CA 90015 1615 N VERMONT AVENUE LOS ANGELES CA 90027 817 CESAR CHAVEZ AVE LOS ANGELES CA 90033 5804 N FIGUEROA LOS ANGELES CA 90042 12730 HAWTHORNE BLVD HAWTHORNE CA 90250 10927 ATLANTIC AVE LYNWOOD CA 90262 11719 ROSECRANS AVE NORWALK CA 90650 517 S GAFFEY SAN PEDRO CA 90731 825 N LAKE AVE PASADENA CA 91104 13209 GLADSTONE SYLMAR CA 91342 12980 FOOTHILL BLV SYLMAR CA 91342 10125 N SEPULVEDA BLVD MISSION HILLS CA 91345 5160 VINELAND AVE NORTH HOLLYWOOD CA 91601 1065 W BADILLO COVINA CA 91722 11970 GARVEY AVE EL MONTE CA 91732 624 W HOLT BLVD ONTARIO CA 91762 2073 S GAREY AVE POMONA CA 91766 513 SWEETWATER RD SPRING VALLEY CA 91977 4371 UNIVERSITY AVE SAN DIEGO CA 92105 50223 HARRISON ST COACHELLA CA 92236 13132 PALM DRIVE DESERT HOT SPRINGS CA 92240 1350 E MAIN ST BARSTOW CA 92311 17171 FOOTHILL BLVD FONTANA CA 92335 14712 LA PAZ DR VICTORVILLE CA 92392 5146 ARLINGTON AVE RIVERSIDE CA 92504 18284 COLLIER AVE LAKE ELSINORE CA 92530 1458 E FLORIDA AVE HEMET CA 92544 2200 W FLORIDA AVE HEMET CA 92545 32161 CAMINO CAPISTRANO SAN JUAN CAPISTRANO CA 92675 1015 S MAIN ST SANTA ANA CA 92701 1005 N STATE COLLEGE BLVD ANAHEIM CA 92806 1478 N KRAEMER BLVD PLACENTIA CA 92870 2608 S SAVIERS RD OXNARD CA 93033 1124 MAIN STREET DELANO CA 93215 6007 NILES ST BAKERSFIELD CA 93306 1512 N. H ST LOMPOC CA 93436 3402 N BLACKSTONE FRESNO CA 93726 4846 E KINGS CANYON FRESNO CA 93727 43 E 4TH AVE SAN MATEO CA 94401 4498 LONE TREE WAY ANTIOCH CA 94531 24901 SANTA CLARA ST HAYWARD CA 94544 20566 REDWOOD RD CASTRO VALLEY CA 94546 673 TRANCAS NAPA CA 94558 644 BAILEY ROAD BAYPOINT CA 94565 1353 WASHINGTON AVE SAN LEANDRO CA 94577 15100 HESPERIAN BLVD SAN LEANDRO CA 94578 3325 SONOMA BLVD VALLEJO CA 94590 2200 MACARTHUR BLVD OAKLAND CA 94602 1990 FREEDOM BLVD FREEDOM CA 95019 280 E 10TH ST GILROY CA 95020 1419 MAIN ST WATSONVILLE CA 95076 1281 W YOSEMITE MANTECA CA 95337 740 STONY POINT RD SANTA ROSA CA 95407 1012 FLORIN RD SACRAMENTO CA 95831 12385 W 64TH ST ARVADA CO 80004 1977 S FEDERAL BLVD DENVER CO 80219 5305 E COLFAX AVE DENVER CO 80220 12041 W ALAMEDA PKWY LAKEWOOD CO 80228 3843 E 120TH STREET THORNTON CO 80233 2660 11TH AVE GREELEY CO 80631 6720 CAMDEN BLVD FOUNTAIN CO 80817 4090 AUSTIN BLUFFS PRKWY COLORADO SPRINGS CO 80918 279 COTTAGE GROVE RD BLOOMFIELD CT 06002 196 E MAIN ST NEW BRITAIN CT 06051 63 OVERLOOK TERRACE HARTFORD CT 06106 39 SOUTH MAIN ST WEST HARTFORD CT 06107 172 DANBURY RD NEW MILFORD CT 06776 1 PADANARAM RD DANBURY CT 06811 2071 BLACK ROCK TPKE FAIRFIELD CT 06825 615 12TH ST NW WASHINGTON DC 20005 803 GOVERNOR PLACE BEAR DE 19701 710 PEOPLES PLAZA NEWARK DE 19702 120 AERENSON DR MILFORD DE 19963 222 NORTH NOVA RD ORMOND BEACH FL 32174 4419 ROOSEVELT BLVD JACKSONVILLE FL 32210 4610 MOBILE HWY PENSACOLA FL 32506 400 N NAVY BLVD PENSACOLA FL 32507 600 SHUNT CLUB BLVD APOPKA FL 32703 1455 E SEMORAN BLVD CASSELBERRY FL 32707 969 STATE RD 434 WEST LONGWOOD FL 32750 2 NW 16TH AVE GAINESVILLE FL 32801 7222 W COLONIAL DR ORLANDO FL 32818 1421 S BABCOCK ST MELBOURNE FL 32901 1780 STIRLING RD DANIA BEACH FL 33004 945 E 8TH AVE HIALEAH FL 33010 5920 NW 183RD ST MIAMI FL 33015 6609 TAFT ST HOLLYWOOD FL 33024 167 S POMPANO PKWY POMPANO BEACH FL 33069 2520 SW 22ND STREET MIAMI FL 33145 10613 BIRD ROAD MIAMI FL 33165 19831 NW 2ND AVE MIAMI GARDENS FL 33169 13722 SW 56TH ST MIAMI FL 33175 5411 N UNIVERSITY DR LAUDERHILL FL 33351 4246 NORTHLAKE BLVD PALM BEACH GARDEN FL 33410 4640 FOREST HILL BLVD W PALM BEACH FL 33415 75 E INDIANTOWN RD JUPITER FL 33477 7248 GALL BLVD ZEPHYR HILLS FL 33541 11685 BOYETTE RD RIVERVIEW FL 33569 9023 NO FLORIDA AVE TAMPA FL 33604 3850 S DALE MABRY TAMPA FL 33611 8795 N 56TH ST TEMPLE TERRACE FL 33617 4933 34TH ST S ST PETERSBURG FL 33711 1291 S MISSOURI AVE CLEARWATER FL 33756 2036 US HWY 92 WEST AUBURNDALE FL 33823 285 EVAN FLEET DR BARTOW FL 33830 1315 HOMESTEAD RD N LEHIGH ACRES FL 33936 2310 S TAMIAMI TRL PUNTA GORDA FL 33950 3280 TAMIAMI TRAIL PORT CHARLOTTE FL 33952 106 HANCOCK BRIDGE PRKWY W CAPE CORAL FL 33991 3747 E TAMIAMI TRAIL NAPLES FL 34112 5777 MANATEE AVE W BRADENTON FL 34209 8396 N LOCKWOOD RIDGE RD SARASOTA FL 34243 715 N 14TH ST LEESBURG FL 34748 2315 S FEDERAL HWY FORT PIERCE FL 34982 65 LAWRENCEVILLE SUWANEE LAWRENCEVILLE GA 30044 6135 PEACHTREE PKWY NORCROSS GA 30092 1891 CHAMBLEE TUCKER RD CHAMBLEE GA 30341 74-5586 PALANI RD KAJLUA-KONA HI 96740 808 WAINEE STREET LAHAINA HI 96761 3-2600 KAUMUALll HWY LIHUE HI 96766 823 CALIFORNIA AVE WAHIAWA HI 96786 1620 N SCHOOL STREET HONOLULU HI 96817 4131 UNIVERSITY AVENUE DES MOINES IA 50311 2545 E EUCLID AVE DES MOINES IA 50317 1654 SYCAMORE STREET IOWA CITY IA 52240 415 CLEVELAND ST MUSCATINE IA 52761 2922 E CLEVELAND BLVD CALDWELL ID 83605 131 E BEST AVE COEUR DALENE ID 83814 1272 N LAKE ST AURORA IL 60506 3150 S ASHLAND AVE CHICAGO IL 60608 5316 N MILWAUKEE AVE CHICAGO IL 60630 5791 BELLEVILLE CROSSING BELLEVILLE IL 62226 1055 W BROADWAY CENTRALIA IL 62801 2488 E WABASH ST FRANKFORT IN 46041 8311 E WASHINGTON ST INDIANAPOLIS IN 46219 3349 KENTUCKY AVE INDIANAPOLIS IN 46221 5828 CRAWFORDSVILLE RD INDIANAPOLIS IN 46224 3638 SOUTH EAST ST INDIANAPOLIS IN 46227 2013 N MICHIGAN ST PLYMOUTH IN 46563 1025 W 7TH ST AUBURN IN 46706 135 S CHAUNCEY AVE WEST LAFAYETTE IN 47906 7706 STATE AVE KANSAS CITY KS 66112 5390 JOHNSON DR MISSION KS 66205 796 EASTERN PARKWAY LOUISVILLE KY 40217 1301 WINCHESTER RD LEXINGTON KY 40505 524 W NEW CIRCLE RD LEXINGTON KY 40511 8309 W JUDGE PEREZ DR CHALMETTE LA 70043 303 W ESPLANADE KENNER LA 70065 3600 S CARROLLTON NEW ORLEANS LA 70118 717 CANAL STREET NEW ORLEANS LA 70130 1595 GAUSE BLVD SLIDELL LA 70458 250 CITIES SERVICE HWY SULPHUR LA 70663 216 N AIRLINE HWY GONZALES LA 70737 5875 MAIN ST ZACHARY LA 70791 601 MEMORIAL DR CHICOPEE MA 01020 233 MEMORIAL AVE WEST SPRINGFIELD MA 01089 1375 LIBERTY ST SPRINGFIELD MA 01104 686 MERRILL RD PITTSFIELD MA 01201 68 STAFFORD ST WORCESTER MA 01603 97 CHURCH ST LOWELL MA 01852 50 STATE ST LYNN MA 01901 94 BOSTON STREET LYNN MA 01904 110 PROVIDENCE HWY EAST WALPOLE MA 02032 1524 DORCHESTER AVE DORCHESTER MA 02122 1615 BLUE HILL AVE MATTAPAN MA 02126 192 BORDER STM EAST BOSTON MA 02128 178 ALE WIFE BROOK PKWY CAMBRIDGE MA 02138 155 CENTRE ST MALDEN MA 02148 164 EVERETT AVE CHELSEA MA 02150 339 SQUIRE RD REVERE MA 02151 740 CRESCENT ST BROCKTON MA 02302 110 RIVER STREET WALTHAM MA 02453 500 ROUTE 134 SOUTH DENNIS MA 02660 270 NEW STATE HWY RAYNHAM MA 02767 6183 OXON HILL RD OXON HILL MD 20745 1141 UNIVERSITY BLVD TAKOMA PARK MD 20912 559 RITCHIE HWY SEVERNA PARK MD 21146 4073 N EUCLID AVE BAY CITY Ml 48706 401 N CLIPPERT ST LANSING Ml 48912 420 BALDWIN ST JENISON Ml 49428 109 WILLOW BEND CRYSTAL MN 55428 2868 S 26TH AVE MINNEAPOLIS MN 55406 3009 NICOLLET AVENUE MINNEAPOLIS MN 55408 8218 N LINDBERGH BLVD FLORISSANT MO 63031 2518 S BRENTWOOD BLVD BRENTWOOD MO 63144 8312 E 171ST ST BELTON MO 64012 4365 NE CHOUTEAU TRAFFICWAY KANSAS CITY MO 64117 1824 S GLENSTONE SPRINGFIELD MO 65804 35 GOODMAN RD W SOUTHAVEN MS 38671 3661A SANGANI BLVD DIBERVILLE MS 39540 640 S VAN BUREN RD EDEN NC 27288 1338 MEBANE OAKS RD MEBANE NC 27302 8128 S TRYON ST CHARLOTTE NC 28273 2700 E 23RD ST FREMONT NE 68025 3002 DODGE ST OMAHA NE 68131 4848 VAN DORN ST LINCOLN NE 68506 42 GUSABEL AVE NASHUA NH 03063 489 BROADWAY BAYONNE NJ 07002 135 BLOOMFIELD AVENUE BLOOMFIELD NJ 07003 517 RIVER RD EDGEWATER NJ 07020 22 LEXINGTON AVE PASSAIC NJ 07055 711 E 1ST AVE ROSELLE NJ 07203 100 BROADWAY ELMWOOD PARK NJ 07407 168 MARKET ST PATERSON NJ 07505 67 S MAIN ST NEPTUNE NJ 07753 775 N DELSEA DR GLASSBORO NJ 08028 1500 ROUTE 47 SOUTH RIO GRANDE NJ 08242 259 NEW ROAD SOMERS POINT NJ 08244 5016 WELLINGTON AVE VENTNOR CITY NJ 08406 635 S CLINTON AVE TRENTON NJ 08611 179 E KENNEDY BLVD LAKEWOOD NJ 08701 1116 US HIGHWAY 9 OLD BRIDGE NJ 08857 2342 E BONANZA RD LAS VEGAS NV 89101 3531 S RAINBOW BLVD LAS VEGAS NV 89103 7291 S. EASTERN AVE LAS VEGAS NV 89119 578 N MCCARRAN BLVD SPARKS NV 89431 99 E PLUMB LN RENO NV 89502 495 KEYSTONE AVE RENO NV 89503 901 AVE OF THE AMERICAS NEWYORK NY 10001 925 LEXINGTON AVE NEW YORK NY 10065 1351 FOREST AVE STATEN ISLAND NY 10302 965 RICHMOND AVE STATEN ISLAND NY 10314 1213 E 233RD ST BRONX NY 10466 125 DOLSON AVENUE MIDDLETOWN NY 10940 2413 JERICHO TNPK GARDEN CTY PARK NY 11040 1530 UNION TURNPIKE NEW HYDE PARK NY 11042 22-32 31ST STREET ASTORIA NY 11105 144 E 98TH ST BROOKLYN NY 11212 254 7TH AVE BROOKLYN NY 11215 5119 5TH AVE BROOKLYN NY 11220 1010 FLATBUSH AVE BROOKLYN NY 11226 134-40 SPRINGFIELD BLVD SPRINGFIELD GDN NY 11413 1769 GRAND AVE NORTH BALDWIN NY 11510 173 GLEN ST GLEN COVE NY 11542 1690 SUNRISE HWY MERRICK NY 11566 3554 LONG BEACH RD OCEANSIDE NY 11572 51 WICKS ROAD BRENTWOOD NY 11717 3491 HEMPSTEAD TURNPIKE LEVITTOWN NY 11756 293 MIDDLE COUNTRY RD SELDEN NY 11784 1975 WANTAGH AVE WANTAGH NY 11793 385 S OYSTER BAY ROAD PLAINVIEW NY 11803 353 WILLIAM FLOYD PKWY SHIRLEY NY 11967 120 HOOSICK ST TROY NY 12180 51 BURNETT BLVD POUGHKEEPSIE NY 12603 6050 SOUTH PARK AVE HAMBURG NY 14075 1593 MILITARY RD NIAGARA FALLS NY 14304 3349 MONROE AVE ROCHESTER NY 14618 RIDGE RD E ROCHESTER NY 14621 2833 RIDGE RD WEST ROCHESTER NY 14626 7940 E BROAD ST REYNOLDSBURG OH 43068 3724 E BROAD ST COLUMBUS OH 43213 1761 W LANE AVENUE UPPER ARLINGTON OH 43221 3547 CLEVELAND AVE COLUMBUS OH 43224 3953 WEST BROAD ST COLUMBUS OH 43228 1222 OAK HARBOR RD FREMONT OH 43420 3325-3337 SECOR RD TOLEDO OH 43606 821 W ALEXIS RD TOLEDO OH 43612 15937 STATE ROAD RT 170 EAST LIVERPOOL OH 43920 100 MALL DR STEUBENVILLE OH 43952 3756 ROCKY RIVER RD CLEVELAND OH 44111 3578 MAYFIELD RD CLEVELAND HTS OH 44118 22318 LAKE SHORE BLVD EUCLID OH 44123 6815 PEARL RD MIDDLEBURG HTS OH 44130 1765 SNOW RD PARMA OH 44134 1400 S ARLINGTON ST AKRON OH 44306 3551 BELMONT AVE YOUNGSTOWN OH 44505 1222 30TH ST NW CANTON OH 44709 201 MILAN RD NORWALK OH 44857 1406 A LEXINGTON AVE MANSFIELD OH 44907 3866 PAXTON RD CINCINNATI OH 45209 4462 MONTGOMERY RD CINCINNATI OH 45212 8541 WINTON RD CINCINNATI OH 45231 2132 E DOROTHY LN KETTERING OH 45420 140 S TUTTLE RD SPRINGFIELD OH 45505 2127 NW 23RD ST OKLAHOMA CITY OK 73107 1413 W 1240 SERVICE RD OKLAHOMA CITY OK 73159 11613 E 31 ST TULSA OK 74146 1480 NE BURNSIDE GRESHAM OR 97030 1281 N HWY 99W MCMINNVILLE OR 97128 919 SW 5TH AVE PORTLAND OR 97204 2056 NORTH LOMBARD PORTLAND OR 97217 18428 E. BURNSIDE STREET PORTLAND OR 97233 5713 MAIN ST SPRINGFIELD OR 97478 1638 ASHLAND ST ASHLAND OR 97520 1734 SW COURT PL PENDLETON OR 97801 961 FREEPORT ROAD PITTSBURGH PA 15238 3606 FORBES AVENUE PITTSBURGH PA 15213 3139 BANKSVILLE RD PITTSBURGH PA 15216 100 FIFTH AVE PITTSBURGH PA 15222 362 TOWNE SQUARE WAY PITTSBURGH PA 15227 11630 KELEKET DR PITTSBURGH PA 15235 101 E OLNEY AVE PHILADELPHIA PA 19120 223 SHOEMAKER RD POTISTOWN PA 19464 500 CARRETERA 183 SAN LORENZO PR 00754 DORADO SHOPPING CENTER DORADO PR 00646 2765 AVE HOSTOS MAYAGUEZ PR 00682 150 CARR 940 STE FAJARDO PR 00738 PLAZA PRADOS DEL SUR SANTA ISABEL PR 00757 350 CARR #3 HUMACAO PR 00791 101 AVE VICTOR CRUZ JUANA DIAZ PR 00795 BALDORIOTY DE CASTRO SANTURCE PR 00912 JARD DE GUAYNABO SHOP CTR GUAYNABO PR 00969 355 RESERVOIR AVE PROVIDENCE RI 02907 232 GARFIELD AVE CRANSTON RI 02920 607 ST JAMES AVE GOOSE CREEK SC 29445 4450 HWY 17 S MURRELLS INLET SC 29576 504 BYPASS 72 NW GREENWOOD SC 29649 15543 OLD HICKORY BLVD NASHVILLE TN 37211 3983 NOLENSVILLE RD NASHVILLE TN 37211 1745 TROUP HWY TYLER TX 75701 1453 N SAGINAW SAGINAW TX 76179 14418 BELLAIRE BLVD HOUSTON TX 77083 6888 GULF FRWY HOUSTON TX 77087 5185 W 34TH ST HOUSTON TX 77092 2625 S LOOP 35 ALVIN TX 77511 9001 SPENCER HWY LAPORTE TX 77571 3533 PALMER HIGHWAY TEXAS CITY TX 77590 310 VALLEY HI DR SAN ANTONIO TX 78227 2730 S BRAHMA BLVD KINGSVILLE TX 78363 5186 KYLE CTR DR KYLE TX 78640 2601 S IH 35 ROUND ROCK TX 78664 300 S BIBB EAGLE PASS TX 78852 1804 E AMARILLO BLVD AMARILLO TX 79107 2420 19TH LUBBOCK TX 79401 3207 50TH ST LUBBOCK TX 79413 5707 4TH ST LUBBOCK TX 79416 2910 N FIRST ST ABILENE TX 79603 3300 W ILLINOIS MIDLAND TX 79703 901 N GRANDVIEW ODESSA TX 79761 4650 TRANSMOUNTAIN DR EL PASO TX 79924 6101 GATEWAY W BLV EL PASO TX 79925 1443 LEE TREVINO DR EL PASO TX 79936 1828 W 9000 S WEST JORDAN UT 64086 282 SOUTH 500 WEST WEST BOUNTIFUL UT 84010 1466 N STATE ST OREM UT 84057 4576 SOUTH 4000 WEST WEST VALLEY CITY UT 84120 4135 CHESHIRE STATION PL WOODBRIDGE VA 22193 3742 VIRGINIA BCH BLVD VIRGINIA BEACH VA 23452 140 E LITTLE CREEK RD NORFOLK VA 23505 9800 BUCCANEER MALL CHARLOTE AMALIE VI 00802 4605 TUTU PARK MALL ST THOMAS VI 00802 8000 NISKY SHOP CTR CHARLOTE AMALIE VI 00802 4500 SION FARM CHRISTIANSTED VI 00820 1523 3RD AVE SEATTLE WA 98101 3820 RAINIER AVE S SEATTLE WA 98118 2600 SW BARTON SEATTLE WA 98126 126 SW 148TH ST BURIEN WA 98166 4217 WHEATON WAY BREMERTON WA 98310 14902 PACIFIC AVE S TACOMA WA 98444 1541 NW LOUISIANA AVE CHEHALIS WA 98532 1820 YAKIMA VALLEY HWY SUNNYSIDE WA 98944 1910 W FRANCIS AVE SPOKANE WA 99205 1823A E GENEVA ST DELAVAN WI 53115 2500 MILTON AVE JANESVILLE WI 53545