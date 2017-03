Here Is The List Of RadioShack Stores Closing Soon

RadioShack is, once again, bankrupt and all of its locations that aren’t being converted to Sprint stores are potentially on the chopping block. A new court filing has finally revealed which of the nearly 200 Shacks will be closing in the immediate future.

Below is a sortable list (click on any column header), taken from a filing with a federal bankruptcy court in Delaware, of all the RadioShack locations expected to be shuttered by the end of March:

ADDRESS TOWN STATE ZIP 8640 MADISON BLVD MADISON AL 35756 7932 E BROADWAY BLVD TUCSON AZ 85710 EL CON SHOPPING CENTER 3421 E BROADWAY BLVD TUCSON AZ 85716 2110 NEWBURY RD NEWBURY PARK CA 91320 LYONS STATION 23412 LYONS AVE NEWHALL CA 91321 23365 MULHOLLAND DR WOODLAND HILLS CA 91364 609 STATE STREET SANTA BARBARA CA 93101 5041 GOSFORD RD BAKERSFIELD CA 93313 2071 W SHAW AVE FRESNO CA 93711 300 PINE STREET SAN FRANCISCO CA 94104 2655 SOMERVILLE RD ANTIOCH CA 94509 FREMONT HUB S/C 39106 FREMONT HUB FREMONT CA 94538 THE CLOCK TOWER 3573 MT DIABLO BLVD LAFAYETTE CA 94549 1155 ARNOLD DR MARTINEZ CA 94553 7110 DUBLIN BLVD DUBLIN CA 94568 2591 MAIN ST OAKLEY CA 94581 4230 PARK BLVD OAKLAND CA 94602 1340 4TH ST SAN RAFAEL CA 94901 RALEY’S TOWNE CENTER 30 RALEY TOWN CENTRE ROHNERT PARK CA 94928 2770 EL CAMINO REAL SANTA CLARA CA 95051 3145 PAYNE AVENUE 3145 PAYNE AVENUE SAN JOSE CA 95117 767 IKEA CT WEST SACRAMENTO CA 95605 865 S MAIN RED BLUFF CA 96080 1275 E 1ST AVE BROOMFIELD CO 80020 QUEBEC SQUARE 7305 E 35TH AVE #150 DENVER CO 80238 715 S COLORADO BLVD DENVER CO 80248 3655 UNIVERSITY BLVD JACKSONVILLE FL 32217 3491 THOMASVILLE RD TALLAHASSEE FL 32309 3315 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE FL 32606 2003 N ATLANTIC AVE COCOA BEACH FL 32931 12640 S CLEVELAND FT MYERS FL 33907 17315 TAMIAMI TRAIL NORTH PORT FL 34287 10941 US HWY 1 PORT ST LUCIE FL 34952 3262 SE FEDERAL HWY STUART FL 34997 1930 COBB PKWY NW KENNESAW GA 30152 3830 WASHINGTON RD MARTINEZ GA 30907 HALEIWA SHOPPING PLAZA 66-145 KAMEHAMEHA HWY HALEIWA HI 96712 MAGIC VALLEY MALL 1485 POLELINE RD TWIN FALLS ID 83301 GATEWAY SHOPPING CENTER 2735 BROADWAY AVENUE BOISE ID 83706 19 CRYSTAL LAKE PLAZA CRYSTAL LAKE IL 60014 1191 S ELMHURST RD DES PLAINES IL 60016 843 E ROLLINS RD ROUND LAKE BEACH IL 60073 2565 SYCAMORE RD DEKALB IL 60115 WOODFIELD MALL SCHAUMBURG IL 60173 21182S LA GRANGE RD FRANKFORT IL 60423 535 S LA GRANGE RD LA GRANGE IL 60525 WILLOWBROOK PLAZA 6944 KINGERY HWY WILLOWBROOK IL 60527 ROCK RIVER PLAZA 3925 41ST AVE DR MOLINE IL 61265 1642 US HWY 41 SCHERERVILLE IN 46375 1240 E TIPTON ST SEYMOUR IN 47274 3245 W 3RD ST BLOOMINGTON IN 47404 711 W 23RD LAWRENCE KS 66046 1530 S W WANAMAKER RD TOPEKA KS 66604 2710 W CENTRAL EL DORADO KS 67042 CENTRAL MALL 2259 SOUTH 9TH ST SALINA KS 67401 210 BRENWOOD DRIVE BEREA KY 40403 SHOPPES OF MURRAY 600 12TH AVE MURRAY KY 42071 1201 HWY 90E MORGAN CITY LA 70380 1215 NW EVANGELINE THRWY LAFAYETTE LA 70501 200 PRODUCTION DR LAFAYETTE LA 70508 JENNINGS PLAZA 307 E INTERSTATE DR JENNINGS LA 70546 WESTGATE PLAZA 261 E MAIN ST WESTFIELD MA 01085 THE CENTER AT LENOX 489 PITTSFIELD LENOX RD LENOX MA 01240 1554 ANNAPOLIS ROAD ODENTON MD 21113 205 N MAPLE ANN ARBOR Ml 46103 DRAYTON SHOPPING CENTER 5040 DIXIE HWY WATERFORD Ml 46329 WATERFORD PLAZA 5148 HIGHLAND RD WATERFORD Ml 48327 GULL ROAD MALL 5460 GULL RD KALAMAZOO Ml 49048 ELK PARK CENTER 19178 FREEPORT ST ELK RIVER MN 55330 RICHFIELD SHOPPES 6535 NICOLLET AVE RICHFIELD MN 55423 HIBBING MARKETPLACE 141 9TH AVE W HIBBING MN 55746 THUNDERBIRD MALL S.C.1401 12TH AVE S VIRGINIA MN 55792 1405 N WESTWOOD POPLAR BLUFF MO 63901 105 S E STATE RTE 291 LEES SUMMIT MO 64083 6236 N CHATHAM AVENUE KANSAS CITY MO 64151 2013 W WORLEY COLUMBIA MO 65203 115 NORTHWEST PLAZA SENATOBIA MS 36668 PARKWAY PLAZA 4215 UNIVERSITY DR DURHAM NC 27707 709 E DIXON BLVD SHELBY NC 28150 LINCOLN CROSSING 5130 N 27TH ST LINCOLN NE 68521 HATCH PLAZA 389 TENNEYMOUNTAIN HWY PLYMOUTH NH 03264 147 HADDON AVE WESTMONT NJ 06106 HARRISON PLAZA 416 BERGEN ST HARRISON NJ 07029 BLUEBERRY CROSSING 240 S WHITE HORSE PIKE HAMMONTON NJ 08037 MEDFORD SHOPPING CENTER 176 ROUTE 70 MEDFORD NJ 08055 486 BRICK BLVD BRICKTOWN NJ 08723 WHITEHOUSE MALL 531 ROUTE 22 EAST WHITEHOUSE STATION NJ 08889 NORTHPLAINS MALL 2809 N PRINCE CLOVIS NM 86101 2010 E MAIN FARMINGTON NM 87401 2360 HIGHWAY 180 EAST SILVER CITY NM 88061 HAMPTON BAYS TOWN CTR 26 E MONTAUK HWY HAMPTON BAYS NY 11946 68 MAIN ST SOUTHAMPTON NY 11968 DELAWARE PLAZA 180 DELAWARE AVE DELMAR NY 12054 22 CLIFTON COUNTRY RD CLIFTON PARK NY 12065 TOWNSQUARE SHOPPING CTR 329 GLENMONT RD GLENMONT NY 12077 232 N COMRIE AVE JOHNSTOWN NY 12095 PRICE CHOPPER PLAZA 131 BALLSTON AVE SARATOGA SPRINGS NY 12866 MARTIN’S PLAZA 3953 VINYARD DR DUNKIRK NY 14048 1029 PAYNE AVENUE NORTH TONAWANDA NY 14120 NIAGARA CONSUMER SQ 7312 NIAGARA FALLS BLVD NIAGARA FALLS NY 14304 1765 EAST AVENUE ROCHESTER NY 14610 714 FOOTE AVE JAMESTOWN NY 14701 CHAUTAUQUA MALL 318E FAIRMONT AVE LAKEWOOD NY 14750 PYRAMID MALL ITHACA 40 CATHER WOOD ROAD ITHACA NY 14850 175 CENTRAL PARKWAY HEATH OH 43056 1361 LEESBURG AVE WASHINGTON COURT HOUSE OH 43160 SOLON SQUARE 33417 AURORA RD SOLON OH 44139 TIFFANY SQUARE PLAZA 7131 TIFFANY BLVD YOUNGSTOWN OH 44514 NEW TOWNE MALL 400 MILL AVE NEW PHILADELPHIA OH 44663 6611 GLENWAY AVE CINCINNATI OH 45211 8527 N ROCKWELL OKLAHOMA CITY OK 73132 71 1 N PERKINS RD STILLWATER OK 74075 2730 S HARVARD AVE TULSA OK 74114 11705 SW PACIFIC HWY TIGARD OR 97223 NORTHEAST 6TH STREET 1606 NE 6TH PORTLAND OR 97232 2000 WHARTON 2000 WHARTON ST PITTSBURGH PA 15203 3927 WASHINGTON ROAD MCMURRAY PA 15317 CRANBERRY MALL CRANBERRY TOWNSHIP PA 16066 HERMITAGE CROSSING 1037 N HERMITAGE RD HERMITAGE PA 16148 WARREN COMMONS 2817 MARKET ST WARREN PA 16365 CLEARFIELD MALL 1800 DAISY ST CLEARFIELD PA 16630 2266 WILKES BARRE TWP MKT WILKES BARRE PA 16702 WIND GAP PLAZA 812 MALE RD WIND GAP PA 18091 SHOPS AT NORTHAMPTON 1040A SECOND ST PIKE RICHBORO PA 18954 1 EAST TRENTON AVE MORRISVILLE PA 19067 BRENTWOOD SHOPPES 225 N POTTSTOWN PIKE EXTON PA 19341 3024 WADE HAMPTON BLVD TAYLORS SC 29687 THE MARKET PLACE 7074 CHARLOTTE PIKE NASHVILLE TN 37209 BROADWAY SHOPPING CENTER 2039 N BROADWAY ST KNOXVILLE TN 37917 204 CENTRAL EXPRESSWAY S ALLEN TX 75013 CANYON CREEK PLAZA 206 W CAMPBELL RD RICHARDSON TX 75080 445 E FM 1382 CEDAR HILL TX 75104 311 SOUTHWEST PLAZA ARLINGTON TX 76016 5804 KIRBY DR HOUSTON TX 77005 5858S GESSNER DR HOUSTON TX 77036 3212 HILLCROFT HOUSTON TX 77057 BELLAIRE TRIANGLE 5419 BELLAIRE BELLAIRE TX 77401 LEAGUE CITY MARKETPLACE 2920 GULF FREEWAYS LEAGUE CITY TX 77573 902 KITTY HAWK UNIVERSAL CITY TX 78148 1528 WILDCAT DR PORTLAND TX 78374 1312 AIRLINE RD CORPUS CHRISTI TX 78412 PORTAIRS SHOPPING CENTER 4212 AYERS ST CORPUS CHRISTI TX 78415 494 HIGHWAY 71 W BASTROP TX 78602 900 N AUSTIN AVE STE 504 GEORGETOWN TX 78626 120 E OLTORF ST AUSTIN TX 78704 CAPITAL PLAZA 5501 NIH 35 AUSTIN TX 78723 TANGLEWOOD VILLAGES .C. 2110 W SLAUGHTER LN AUSTIN TX 78748 4301 W WILLIAM CANNON DR AUSTIN TX 78749 418 GARRISONVILLE ROAD 418 GARRISONVILLE RD STAFFORD VA 22554 HAYGOOD SHOPPING CENTER 1037 INDEPENDENCE BLVD VIRGINIA BEACH VA 23455 167W OCEANVIEW AVE NORFOLK VA 23503 2301 COLLEY AVE NORFOLK VA 23517 14331 WARWICK BLVD NEWPORT NEWS VA 23602 2092 NICKERSON BLVD HAMPTON VA 23663 HIGHGATE SHOPPING CENTER 317 SWANTON RD ST ALBANS VT 05478 ORCHARDS GREEN 11717NE 76TH WAY VANCOUVER WA 96662 PACIFIC VILLAGE 1299 156TH AVE NE BELLEVUE WA 98007 WENATCHEE VALLEY MALL 511 VALLEY MALL PARKWAY EAST WENATCHEE WA 98802 GREENTREE CENTRE 5131 DOUGLAS AVE RACINE WI 53402 EAST TOWN MALL 2350 E MASON ST GREEN BAY WI 54302 266 THREE SPRINGS DR WEIRTON WV 26062