Here Is The List Of RadioShack Stores Closing Soon

March 10, 2017 5:11 pm EST By

RadioShack is, once again, bankrupt and all of its locations that aren’t being converted to Sprint stores are potentially on the chopping block. A new court filing has finally revealed which of the nearly 200 Shacks will be closing in the immediate future.

Below is a sortable list (click on any column header), taken from a filing with a federal bankruptcy court in Delaware, of all the RadioShack locations expected to be shuttered by the end of March:

ADDRESS TOWN STATE ZIP
8640 MADISON BLVD MADISON AL 35756
7932 E BROADWAY BLVD TUCSON AZ 85710
EL CON SHOPPING CENTER 3421 E BROADWAY BLVD TUCSON AZ 85716
2110 NEWBURY RD NEWBURY PARK CA 91320
LYONS STATION 23412 LYONS AVE NEWHALL CA 91321
23365 MULHOLLAND DR WOODLAND HILLS CA 91364
609 STATE STREET SANTA BARBARA CA 93101
5041 GOSFORD RD BAKERSFIELD CA 93313
2071 W SHAW AVE FRESNO CA 93711
300 PINE STREET SAN FRANCISCO CA 94104
2655 SOMERVILLE RD ANTIOCH CA 94509
FREMONT HUB S/C 39106 FREMONT HUB FREMONT CA 94538
THE CLOCK TOWER 3573 MT DIABLO BLVD LAFAYETTE CA 94549
1155 ARNOLD DR MARTINEZ CA 94553
7110 DUBLIN BLVD DUBLIN CA 94568
2591 MAIN ST OAKLEY CA 94581
4230 PARK BLVD OAKLAND CA 94602
1340 4TH ST SAN RAFAEL CA 94901
RALEY’S TOWNE CENTER 30 RALEY TOWN CENTRE ROHNERT PARK CA 94928
2770 EL CAMINO REAL SANTA CLARA CA 95051
3145 PAYNE AVENUE 3145 PAYNE AVENUE SAN JOSE CA 95117
767 IKEA CT WEST SACRAMENTO CA 95605
865 S MAIN RED BLUFF CA 96080
1275 E 1ST AVE BROOMFIELD CO 80020
QUEBEC SQUARE 7305 E 35TH AVE #150 DENVER CO 80238
715 S COLORADO BLVD DENVER CO 80248
3655 UNIVERSITY BLVD JACKSONVILLE FL 32217
3491 THOMASVILLE RD TALLAHASSEE FL 32309
3315 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE FL 32606
2003 N ATLANTIC AVE COCOA BEACH FL 32931
12640 S CLEVELAND FT MYERS FL 33907
17315 TAMIAMI TRAIL NORTH PORT FL 34287
10941 US HWY 1 PORT ST LUCIE FL 34952
3262 SE FEDERAL HWY STUART FL 34997
1930 COBB PKWY NW KENNESAW GA 30152
3830 WASHINGTON RD MARTINEZ GA 30907
HALEIWA SHOPPING PLAZA 66-145 KAMEHAMEHA HWY HALEIWA HI 96712
MAGIC VALLEY MALL 1485 POLELINE RD TWIN FALLS ID 83301
GATEWAY SHOPPING CENTER 2735 BROADWAY AVENUE BOISE ID 83706
19 CRYSTAL LAKE PLAZA CRYSTAL LAKE IL 60014
1191 S ELMHURST RD DES PLAINES IL 60016
843 E ROLLINS RD ROUND LAKE BEACH IL 60073
2565 SYCAMORE RD DEKALB IL 60115
WOODFIELD MALL SCHAUMBURG IL 60173
21182S LA GRANGE RD FRANKFORT IL 60423
535 S LA GRANGE RD LA GRANGE IL 60525
WILLOWBROOK PLAZA 6944 KINGERY HWY WILLOWBROOK IL 60527
ROCK RIVER PLAZA 3925 41ST AVE DR MOLINE IL 61265
1642 US HWY 41 SCHERERVILLE IN 46375
1240 E TIPTON ST SEYMOUR IN 47274
3245 W 3RD ST BLOOMINGTON IN 47404
711 W 23RD LAWRENCE KS 66046
1530 S W WANAMAKER RD TOPEKA KS 66604
2710 W CENTRAL EL DORADO KS 67042
CENTRAL MALL 2259 SOUTH 9TH ST SALINA KS 67401
210 BRENWOOD DRIVE BEREA KY 40403
SHOPPES OF MURRAY 600 12TH AVE MURRAY KY 42071
1201 HWY 90E MORGAN CITY LA 70380
1215 NW EVANGELINE THRWY LAFAYETTE LA 70501
200 PRODUCTION DR LAFAYETTE LA 70508
JENNINGS PLAZA 307 E INTERSTATE DR JENNINGS LA 70546
WESTGATE PLAZA 261 E MAIN ST WESTFIELD MA 01085
THE CENTER AT LENOX 489 PITTSFIELD LENOX RD LENOX MA 01240
1554 ANNAPOLIS ROAD ODENTON MD 21113
205 N MAPLE ANN ARBOR Ml 46103
DRAYTON SHOPPING CENTER 5040 DIXIE HWY WATERFORD Ml 46329
WATERFORD PLAZA 5148 HIGHLAND RD WATERFORD Ml 48327
GULL ROAD MALL 5460 GULL RD KALAMAZOO Ml 49048
ELK PARK CENTER 19178 FREEPORT ST ELK RIVER MN 55330
RICHFIELD SHOPPES 6535 NICOLLET AVE RICHFIELD MN 55423
HIBBING MARKETPLACE 141 9TH AVE W HIBBING MN 55746
THUNDERBIRD MALL S.C.1401 12TH AVE S VIRGINIA MN 55792
1405 N WESTWOOD POPLAR BLUFF MO 63901
105 S E STATE RTE 291 LEES SUMMIT MO 64083
6236 N CHATHAM AVENUE KANSAS CITY MO 64151
2013 W WORLEY COLUMBIA MO 65203
115 NORTHWEST PLAZA SENATOBIA MS 36668
PARKWAY PLAZA 4215 UNIVERSITY DR DURHAM NC 27707
709 E DIXON BLVD SHELBY NC 28150
LINCOLN CROSSING 5130 N 27TH ST LINCOLN NE 68521
HATCH PLAZA 389 TENNEYMOUNTAIN HWY PLYMOUTH NH 03264
147 HADDON AVE WESTMONT NJ 06106
HARRISON PLAZA 416 BERGEN ST HARRISON NJ 07029
BLUEBERRY CROSSING 240 S WHITE HORSE PIKE HAMMONTON NJ 08037
MEDFORD SHOPPING CENTER 176 ROUTE 70 MEDFORD NJ 08055
486 BRICK BLVD BRICKTOWN NJ 08723
WHITEHOUSE MALL 531 ROUTE 22 EAST WHITEHOUSE STATION NJ 08889
NORTHPLAINS MALL 2809 N PRINCE CLOVIS NM 86101
2010 E MAIN FARMINGTON NM 87401
2360 HIGHWAY 180 EAST SILVER CITY NM 88061
HAMPTON BAYS TOWN CTR 26 E MONTAUK HWY HAMPTON BAYS NY 11946
68 MAIN ST SOUTHAMPTON NY 11968
DELAWARE PLAZA 180 DELAWARE AVE DELMAR NY 12054
22 CLIFTON COUNTRY RD CLIFTON PARK NY 12065
TOWNSQUARE SHOPPING CTR 329 GLENMONT RD GLENMONT NY 12077
232 N COMRIE AVE JOHNSTOWN NY 12095
PRICE CHOPPER PLAZA 131 BALLSTON AVE SARATOGA SPRINGS NY 12866
MARTIN’S PLAZA 3953 VINYARD DR DUNKIRK NY 14048
1029 PAYNE AVENUE NORTH TONAWANDA NY 14120
NIAGARA CONSUMER SQ 7312 NIAGARA FALLS BLVD NIAGARA FALLS NY 14304
1765 EAST AVENUE ROCHESTER NY 14610
714 FOOTE AVE JAMESTOWN NY 14701
CHAUTAUQUA MALL 318E FAIRMONT AVE LAKEWOOD NY 14750
PYRAMID MALL ITHACA 40 CATHER WOOD ROAD ITHACA NY 14850
175 CENTRAL PARKWAY HEATH OH 43056
1361 LEESBURG AVE WASHINGTON COURT HOUSE OH 43160
SOLON SQUARE 33417 AURORA RD SOLON OH 44139
TIFFANY SQUARE PLAZA 7131 TIFFANY BLVD YOUNGSTOWN OH 44514
NEW TOWNE MALL 400 MILL AVE NEW PHILADELPHIA OH 44663
6611 GLENWAY AVE CINCINNATI OH 45211
8527 N ROCKWELL OKLAHOMA CITY OK 73132
71 1 N PERKINS RD STILLWATER OK 74075
2730 S HARVARD AVE TULSA OK 74114
11705 SW PACIFIC HWY TIGARD OR 97223
NORTHEAST 6TH STREET 1606 NE 6TH PORTLAND OR 97232
2000 WHARTON 2000 WHARTON ST PITTSBURGH PA 15203
3927 WASHINGTON ROAD MCMURRAY PA 15317
CRANBERRY MALL CRANBERRY TOWNSHIP PA 16066
HERMITAGE CROSSING 1037 N HERMITAGE RD HERMITAGE PA 16148
WARREN COMMONS 2817 MARKET ST WARREN PA 16365
CLEARFIELD MALL 1800 DAISY ST CLEARFIELD PA 16630
2266 WILKES BARRE TWP MKT WILKES BARRE PA 16702
WIND GAP PLAZA 812 MALE RD WIND GAP PA 18091
SHOPS AT NORTHAMPTON 1040A SECOND ST PIKE RICHBORO PA 18954
1 EAST TRENTON AVE MORRISVILLE PA 19067
BRENTWOOD SHOPPES 225 N POTTSTOWN PIKE EXTON PA 19341
3024 WADE HAMPTON BLVD TAYLORS SC 29687
THE MARKET PLACE 7074 CHARLOTTE PIKE NASHVILLE TN 37209
BROADWAY SHOPPING CENTER 2039 N BROADWAY ST KNOXVILLE TN 37917
204 CENTRAL EXPRESSWAY S ALLEN TX 75013
CANYON CREEK PLAZA 206 W CAMPBELL RD RICHARDSON TX 75080
445 E FM 1382 CEDAR HILL TX 75104
311 SOUTHWEST PLAZA ARLINGTON TX 76016
5804 KIRBY DR HOUSTON TX 77005
5858S GESSNER DR HOUSTON TX 77036
3212 HILLCROFT HOUSTON TX 77057
BELLAIRE TRIANGLE 5419 BELLAIRE BELLAIRE TX 77401
LEAGUE CITY MARKETPLACE 2920 GULF FREEWAYS LEAGUE CITY TX 77573
902 KITTY HAWK UNIVERSAL CITY TX 78148
1528 WILDCAT DR PORTLAND TX 78374
1312 AIRLINE RD CORPUS CHRISTI TX 78412
PORTAIRS SHOPPING CENTER 4212 AYERS ST CORPUS CHRISTI TX 78415
494 HIGHWAY 71 W BASTROP TX 78602
900 N AUSTIN AVE STE 504 GEORGETOWN TX 78626
120 E OLTORF ST AUSTIN TX 78704
CAPITAL PLAZA 5501 NIH 35 AUSTIN TX 78723
TANGLEWOOD VILLAGES .C. 2110 W SLAUGHTER LN AUSTIN TX 78748
4301 W WILLIAM CANNON DR AUSTIN TX 78749
418 GARRISONVILLE ROAD 418 GARRISONVILLE RD STAFFORD VA 22554
HAYGOOD SHOPPING CENTER 1037 INDEPENDENCE BLVD VIRGINIA BEACH VA 23455
167W OCEANVIEW AVE NORFOLK VA 23503
2301 COLLEY AVE NORFOLK VA 23517
14331 WARWICK BLVD NEWPORT NEWS VA 23602
2092 NICKERSON BLVD HAMPTON VA 23663
HIGHGATE SHOPPING CENTER 317 SWANTON RD ST ALBANS VT 05478
ORCHARDS GREEN 11717NE 76TH WAY VANCOUVER WA 96662
PACIFIC VILLAGE 1299 156TH AVE NE BELLEVUE WA 98007
WENATCHEE VALLEY MALL 511 VALLEY MALL PARKWAY EAST WENATCHEE WA 98802
GREENTREE CENTRE 5131 DOUGLAS AVE RACINE WI 53402
EAST TOWN MALL 2350 E MASON ST GREEN BAY WI 54302
266 THREE SPRINGS DR WEIRTON WV 26062

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