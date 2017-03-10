Here Is The List Of RadioShack Stores Closing Soon
RadioShack is, once again, bankrupt and all of its locations that aren’t being converted to Sprint stores are potentially on the chopping block. A new court filing has finally revealed which of the nearly 200 Shacks will be closing in the immediate future.
Below is a sortable list (click on any column header), taken from a filing with a federal bankruptcy court in Delaware, of all the RadioShack locations expected to be shuttered by the end of March:
|ADDRESS
|TOWN
|STATE
|ZIP
|8640 MADISON BLVD
|MADISON
|AL
|35756
|7932 E BROADWAY BLVD
|TUCSON
|AZ
|85710
|EL CON SHOPPING CENTER 3421 E BROADWAY BLVD
|TUCSON
|AZ
|85716
|2110 NEWBURY RD
|NEWBURY PARK
|CA
|91320
|LYONS STATION 23412 LYONS AVE
|NEWHALL
|CA
|91321
|23365 MULHOLLAND DR
|WOODLAND HILLS
|CA
|91364
|609 STATE STREET
|SANTA BARBARA
|CA
|93101
|5041 GOSFORD RD
|BAKERSFIELD
|CA
|93313
|2071 W SHAW AVE
|FRESNO
|CA
|93711
|300 PINE STREET
|SAN FRANCISCO
|CA
|94104
|2655 SOMERVILLE RD
|ANTIOCH
|CA
|94509
|FREMONT HUB S/C 39106 FREMONT HUB
|FREMONT
|CA
|94538
|THE CLOCK TOWER 3573 MT DIABLO BLVD
|LAFAYETTE
|CA
|94549
|1155 ARNOLD DR
|MARTINEZ
|CA
|94553
|7110 DUBLIN BLVD
|DUBLIN
|CA
|94568
|2591 MAIN ST
|OAKLEY
|CA
|94581
|4230 PARK BLVD
|OAKLAND
|CA
|94602
|1340 4TH ST
|SAN RAFAEL
|CA
|94901
|RALEY’S TOWNE CENTER 30 RALEY TOWN CENTRE
|ROHNERT PARK
|CA
|94928
|2770 EL CAMINO REAL
|SANTA CLARA
|CA
|95051
|3145 PAYNE AVENUE 3145 PAYNE AVENUE
|SAN JOSE
|CA
|95117
|767 IKEA CT
|WEST SACRAMENTO
|CA
|95605
|865 S MAIN
|RED BLUFF
|CA
|96080
|1275 E 1ST AVE
|BROOMFIELD
|CO
|80020
|QUEBEC SQUARE 7305 E 35TH AVE #150
|DENVER
|CO
|80238
|715 S COLORADO BLVD
|DENVER
|CO
|80248
|3655 UNIVERSITY BLVD
|JACKSONVILLE
|FL
|32217
|3491 THOMASVILLE RD
|TALLAHASSEE
|FL
|32309
|3315 SW ARCHER ROAD
|GAINESVILLE
|FL
|32606
|2003 N ATLANTIC AVE
|COCOA BEACH
|FL
|32931
|12640 S CLEVELAND
|FT MYERS
|FL
|33907
|17315 TAMIAMI TRAIL
|NORTH PORT
|FL
|34287
|10941 US HWY 1
|PORT ST LUCIE
|FL
|34952
|3262 SE FEDERAL HWY
|STUART
|FL
|34997
|1930 COBB PKWY NW
|KENNESAW
|GA
|30152
|3830 WASHINGTON RD
|MARTINEZ
|GA
|30907
|HALEIWA SHOPPING PLAZA 66-145 KAMEHAMEHA HWY
|HALEIWA
|HI
|96712
|MAGIC VALLEY MALL 1485 POLELINE RD
|TWIN FALLS
|ID
|83301
|GATEWAY SHOPPING CENTER 2735 BROADWAY AVENUE
|BOISE
|ID
|83706
|19 CRYSTAL LAKE PLAZA
|CRYSTAL LAKE
|IL
|60014
|1191 S ELMHURST RD
|DES PLAINES
|IL
|60016
|843 E ROLLINS RD
|ROUND LAKE BEACH
|IL
|60073
|2565 SYCAMORE RD
|DEKALB
|IL
|60115
|WOODFIELD MALL
|SCHAUMBURG
|IL
|60173
|21182S LA GRANGE RD
|FRANKFORT
|IL
|60423
|535 S LA GRANGE RD
|LA GRANGE
|IL
|60525
|WILLOWBROOK PLAZA 6944 KINGERY HWY
|WILLOWBROOK
|IL
|60527
|ROCK RIVER PLAZA 3925 41ST AVE DR
|MOLINE
|IL
|61265
|1642 US HWY 41
|SCHERERVILLE
|IN
|46375
|1240 E TIPTON ST
|SEYMOUR
|IN
|47274
|3245 W 3RD ST
|BLOOMINGTON
|IN
|47404
|711 W 23RD
|LAWRENCE
|KS
|66046
|1530 S W WANAMAKER RD
|TOPEKA
|KS
|66604
|2710 W CENTRAL
|EL DORADO
|KS
|67042
|CENTRAL MALL 2259 SOUTH 9TH ST
|SALINA
|KS
|67401
|210 BRENWOOD DRIVE
|BEREA
|KY
|40403
|SHOPPES OF MURRAY 600 12TH AVE
|MURRAY
|KY
|42071
|1201 HWY 90E
|MORGAN CITY
|LA
|70380
|1215 NW EVANGELINE THRWY
|LAFAYETTE
|LA
|70501
|200 PRODUCTION DR
|LAFAYETTE
|LA
|70508
|JENNINGS PLAZA 307 E INTERSTATE DR
|JENNINGS
|LA
|70546
|WESTGATE PLAZA 261 E MAIN ST
|WESTFIELD
|MA
|01085
|THE CENTER AT LENOX 489 PITTSFIELD LENOX RD
|LENOX
|MA
|01240
|1554 ANNAPOLIS ROAD
|ODENTON
|MD
|21113
|205 N MAPLE
|ANN ARBOR
|Ml
|46103
|DRAYTON SHOPPING CENTER 5040 DIXIE HWY
|WATERFORD
|Ml
|46329
|WATERFORD PLAZA 5148 HIGHLAND RD
|WATERFORD
|Ml
|48327
|GULL ROAD MALL 5460 GULL RD
|KALAMAZOO
|Ml
|49048
|ELK PARK CENTER 19178 FREEPORT ST
|ELK RIVER
|MN
|55330
|RICHFIELD SHOPPES 6535 NICOLLET AVE
|RICHFIELD
|MN
|55423
|HIBBING MARKETPLACE 141 9TH AVE W
|HIBBING
|MN
|55746
|THUNDERBIRD MALL S.C.1401 12TH AVE S
|VIRGINIA
|MN
|55792
|1405 N WESTWOOD
|POPLAR BLUFF
|MO
|63901
|105 S E STATE RTE 291
|LEES SUMMIT
|MO
|64083
|6236 N CHATHAM AVENUE
|KANSAS CITY
|MO
|64151
|2013 W WORLEY
|COLUMBIA
|MO
|65203
|115 NORTHWEST PLAZA
|SENATOBIA
|MS
|36668
|PARKWAY PLAZA 4215 UNIVERSITY DR
|DURHAM
|NC
|27707
|709 E DIXON BLVD
|SHELBY
|NC
|28150
|LINCOLN CROSSING 5130 N 27TH ST
|LINCOLN
|NE
|68521
|HATCH PLAZA 389 TENNEYMOUNTAIN HWY
|PLYMOUTH
|NH
|03264
|147 HADDON AVE
|WESTMONT
|NJ
|06106
|HARRISON PLAZA 416 BERGEN ST
|HARRISON
|NJ
|07029
|BLUEBERRY CROSSING 240 S WHITE HORSE PIKE
|HAMMONTON
|NJ
|08037
|MEDFORD SHOPPING CENTER 176 ROUTE 70
|MEDFORD
|NJ
|08055
|486 BRICK BLVD
|BRICKTOWN
|NJ
|08723
|WHITEHOUSE MALL 531 ROUTE 22 EAST
|WHITEHOUSE STATION
|NJ
|08889
|NORTHPLAINS MALL 2809 N PRINCE
|CLOVIS
|NM
|86101
|2010 E MAIN
|FARMINGTON
|NM
|87401
|2360 HIGHWAY 180 EAST
|SILVER CITY
|NM
|88061
|HAMPTON BAYS TOWN CTR 26 E MONTAUK HWY
|HAMPTON BAYS
|NY
|11946
|68 MAIN ST
|SOUTHAMPTON
|NY
|11968
|DELAWARE PLAZA 180 DELAWARE AVE
|DELMAR
|NY
|12054
|22 CLIFTON COUNTRY RD
|CLIFTON PARK
|NY
|12065
|TOWNSQUARE SHOPPING CTR 329 GLENMONT RD
|GLENMONT
|NY
|12077
|232 N COMRIE AVE
|JOHNSTOWN
|NY
|12095
|PRICE CHOPPER PLAZA 131 BALLSTON AVE
|SARATOGA SPRINGS
|NY
|12866
|MARTIN’S PLAZA 3953 VINYARD DR
|DUNKIRK
|NY
|14048
|1029 PAYNE AVENUE
|NORTH TONAWANDA
|NY
|14120
|NIAGARA CONSUMER SQ 7312 NIAGARA FALLS BLVD
|NIAGARA FALLS
|NY
|14304
|1765 EAST AVENUE
|ROCHESTER
|NY
|14610
|714 FOOTE AVE
|JAMESTOWN
|NY
|14701
|CHAUTAUQUA MALL 318E FAIRMONT AVE
|LAKEWOOD
|NY
|14750
|PYRAMID MALL ITHACA 40 CATHER WOOD ROAD
|ITHACA
|NY
|14850
|175 CENTRAL PARKWAY
|HEATH
|OH
|43056
|1361 LEESBURG AVE
|WASHINGTON COURT HOUSE
|OH
|43160
|SOLON SQUARE 33417 AURORA RD
|SOLON
|OH
|44139
|TIFFANY SQUARE PLAZA 7131 TIFFANY BLVD
|YOUNGSTOWN
|OH
|44514
|NEW TOWNE MALL 400 MILL AVE
|NEW PHILADELPHIA
|OH
|44663
|6611 GLENWAY AVE
|CINCINNATI
|OH
|45211
|8527 N ROCKWELL
|OKLAHOMA CITY
|OK
|73132
|71 1 N PERKINS RD
|STILLWATER
|OK
|74075
|2730 S HARVARD AVE
|TULSA
|OK
|74114
|11705 SW PACIFIC HWY
|TIGARD
|OR
|97223
|NORTHEAST 6TH STREET 1606 NE 6TH
|PORTLAND
|OR
|97232
|2000 WHARTON 2000 WHARTON ST
|PITTSBURGH
|PA
|15203
|3927 WASHINGTON ROAD
|MCMURRAY
|PA
|15317
|CRANBERRY MALL
|CRANBERRY TOWNSHIP
|PA
|16066
|HERMITAGE CROSSING 1037 N HERMITAGE RD
|HERMITAGE
|PA
|16148
|WARREN COMMONS 2817 MARKET ST
|WARREN
|PA
|16365
|CLEARFIELD MALL 1800 DAISY ST
|CLEARFIELD
|PA
|16630
|2266 WILKES BARRE TWP MKT
|WILKES BARRE
|PA
|16702
|WIND GAP PLAZA 812 MALE RD
|WIND GAP
|PA
|18091
|SHOPS AT NORTHAMPTON 1040A SECOND ST PIKE
|RICHBORO
|PA
|18954
|1 EAST TRENTON AVE
|MORRISVILLE
|PA
|19067
|BRENTWOOD SHOPPES 225 N POTTSTOWN PIKE
|EXTON
|PA
|19341
|3024 WADE HAMPTON BLVD
|TAYLORS
|SC
|29687
|THE MARKET PLACE 7074 CHARLOTTE PIKE
|NASHVILLE
|TN
|37209
|BROADWAY SHOPPING CENTER 2039 N BROADWAY ST
|KNOXVILLE
|TN
|37917
|204 CENTRAL EXPRESSWAY S
|ALLEN
|TX
|75013
|CANYON CREEK PLAZA 206 W CAMPBELL RD
|RICHARDSON
|TX
|75080
|445 E FM 1382
|CEDAR HILL
|TX
|75104
|311 SOUTHWEST PLAZA
|ARLINGTON
|TX
|76016
|5804 KIRBY DR
|HOUSTON
|TX
|77005
|5858S GESSNER DR
|HOUSTON
|TX
|77036
|3212 HILLCROFT
|HOUSTON
|TX
|77057
|BELLAIRE TRIANGLE 5419 BELLAIRE
|BELLAIRE
|TX
|77401
|LEAGUE CITY MARKETPLACE 2920 GULF FREEWAYS
|LEAGUE CITY
|TX
|77573
|902 KITTY HAWK
|UNIVERSAL CITY
|TX
|78148
|1528 WILDCAT DR
|PORTLAND
|TX
|78374
|1312 AIRLINE RD
|CORPUS CHRISTI
|TX
|78412
|PORTAIRS SHOPPING CENTER 4212 AYERS ST
|CORPUS CHRISTI
|TX
|78415
|494 HIGHWAY 71 W
|BASTROP
|TX
|78602
|900 N AUSTIN AVE STE 504
|GEORGETOWN
|TX
|78626
|120 E OLTORF ST
|AUSTIN
|TX
|78704
|CAPITAL PLAZA 5501 NIH 35
|AUSTIN
|TX
|78723
|TANGLEWOOD VILLAGES .C. 2110 W SLAUGHTER LN
|AUSTIN
|TX
|78748
|4301 W WILLIAM CANNON DR
|AUSTIN
|TX
|78749
|418 GARRISONVILLE ROAD 418 GARRISONVILLE RD
|STAFFORD
|VA
|22554
|HAYGOOD SHOPPING CENTER 1037 INDEPENDENCE BLVD
|VIRGINIA BEACH
|VA
|23455
|167W OCEANVIEW AVE
|NORFOLK
|VA
|23503
|2301 COLLEY AVE
|NORFOLK
|VA
|23517
|14331 WARWICK BLVD
|NEWPORT NEWS
|VA
|23602
|2092 NICKERSON BLVD
|HAMPTON
|VA
|23663
|HIGHGATE SHOPPING CENTER 317 SWANTON RD
|ST ALBANS
|VT
|05478
|ORCHARDS GREEN 11717NE 76TH WAY
|VANCOUVER
|WA
|96662
|PACIFIC VILLAGE 1299 156TH AVE NE
|BELLEVUE
|WA
|98007
|WENATCHEE VALLEY MALL 511 VALLEY MALL PARKWAY EAST
|WENATCHEE
|WA
|98802
|GREENTREE CENTRE 5131 DOUGLAS AVE
|RACINE
|WI
|53402
|EAST TOWN MALL 2350 E MASON ST
|GREEN BAY
|WI
|54302
|266 THREE SPRINGS DR
|WEIRTON
|WV
|26062
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